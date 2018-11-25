ميركل بعد المصادقة على اتفاق "بريكست": مازال أمامنا كثير من العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي تم المصادقة عليه اليوم الأحد من قبل الاتحاد الأوروبي، بأنه إنجاز دبلوماسي، ولكنها أكدت في الوقت ذاته أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة.

وقالت ميركل الأحد عقب ختام القمة الأوروبية الخاصة في بروكسل، الأحد: "إنه يوم تاريخي، يجلب مشاعر متباينة للغاية".

وأضافت المستشارة أنه أمر مأساوي أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد 45 عاما، و "لكن يتعين علينا بالطبع احترام تصويت المواطنين البريطانيين".

وأكدت ميركل أنه لابد من النظر إلى الأمام حاليا، وقالت: "لا يزال هناك كثير من العمل أمامنا"، موضحة أن ذلك ينطبق أيضا على البرلمان البريطاني.

يشار إلى أنه يتعين على البرلمان البريطاني المصادقة على الاتفاق في كانون أول/ديسمبر القادم، ولكن لا توجد أغلبية منظورة لذلك في الوقت الحالي.

وأكدت ميركل أنه من منظور الدول الأعضاء المتبقية بالاتحاد الأوروبي، تم حاليا وضع "أساس لإحداث انفصال منظم وإعادة بناء لعلاقات مستقبلية... البيان السياسي هو إطار طموح يهدف لمستقبل شراكة وثيقة للغاية".

وسلطت ميركل الضوء على أنه تم استيفاء الخطوط التوجيهية بالكامل التي تعاملت في إطارها الـ 27 دولة المتبقية بالاتحاد الأوروبي من أجل إجراء المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من التكتل وشكل العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن التحدث عن خروج حقيقي من الأساس، في حال وجود مثل هذا التعاون الوثيق، أجابت ميركل: "بالطبع إنه انفصال".

وأكدت ميركل أنه بشكل إجمالي، نجح الإنجاز الدبلوماسي في التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الطرفين ويفتح أفقا للمستقبل أيضا، في ظل وضع صعب للغاية وغير مسبوق.