في قمة بروكسل.. قادة الاتحاد الأوروبي يصادقون على خروج بريطانيا "بريكست"



صادق قادة دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، كما أعلنوا تأيدهم للإعلان السياسي حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد والمملكة المتحدة.



ووافق قادة دول الاتحاد الـ27 على خطة خروج بريطانيا "بريكست" خلال قمة استثنائية عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".



وأطلق على الاتفاق اسم "اتفاق الانسحاب" ومن المفترض أن يصادق عليه البرلمانيان الأوروبي والبريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس/ آذار 2019.



يشار أن مباحثات "اتفاق الانسحاب" بين لندن والمفوضية الأوروبية استمرت17 شهرا، وشملت نحو 60 صفحة تضمنت إعلانا سياسيا ملحقا بالاتفاق حول العلاقة المستقبلية التي يأملون فيها بين الطرفين.



وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة "بريكست"، أصبح يتعين على رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن تنجح في تمرير الاتفاق في مجلس العموم لاستكمال مراحل الخروج.