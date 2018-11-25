بالفيديو.. (خواجية) تعلن إسلامها في ليلة زفافها على شاب سوداني وتعانقه وتذرف دموع الفرح

أعلنت عروس من إحدى الدول الأوروبية التي لم يتم الكشف عنها إسلامها في ليلة زفافها على شاب سوداني بحضور أهالي العريس الذين لقنوا العروس الشهادتين تمهيداً لدخولها الإسلام.

وبحسب الفيديو المتداول على نطاق واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك فقد ظهرت العروس سعيدة بدخولها الإسلام ووضح ذلك من خلال عناقها لعريسها وسط دموعها ودموع العريس.

وبحسب موقع النيلين فقد عبر احد الحضور عن سعادته بإطلاق الرصاص في الهواء وسط أجواء جميلة أسعدت كل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تبادلوا الفيديو بحب كبير وبتعليقات تمنى من خلالها مشاهدي الفيديو التثبيت للعروس على دين الإسلام وأن يوفقهم الله في حياتهما الزوجية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)