شارك الفنان السوداني الشاب أحمد فتح الله في الليلة الختامية للمولد النبوي الشريف الأسبوع الماضي, وحضر الفنان الملقب بالنبدول ساحة المولد والتقي بالشيخ محمد الشيخ حسن الفاتح قريب الله. وبحسب موقع النيلين فقد تلقى البندول هدية قيمة من الشيخ محمد وهي عبارة عن (سبحة) خاصة قام فضيلة الشيخ بتسليمها للمطرب الشاب وسط سعادته الكبيرة. ويذكر أن صور أحمد فتح الله مع شيخ محمد وجدت رواجاً كبيراً وتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي, وكتب مريدي الشيخ على فيسبوك (مبروووك يا بندول الهدية من الشيخ) وكتب آخرون (بختك يا أحمد الشيخ أهداك مسبحته). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خليفة الشيخ الفاتح قريب الله يهدي (البندول) (سبحة) خاصة والمريدون يباركون له على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .