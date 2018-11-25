محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال محافظ القدس

الخليج 365 | فريق التحرير

مددت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ليوم الخميس المقبل.

واعتقلت سلطات الاحتلال غيث، من منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى في القدس المحتلة فجر اليوم، وذلك بعد أيام من قرار إسرائيليّ بمنعه من دخول الضفة لستة أشهر، ومنعه من التواصل مع شخصيّات فلسطينية.