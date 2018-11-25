رئيس تشاد في "إسرائيل" بعد قطيعة ونتنياهو: زيارة تاريخية

الخليج 365 | فريق التحرير

يزور الرئيس التشادي، إدريس ديبي، "إسرائيل"، اليوم الأحد، وهي أوّل زيارة لدولة الاحتلال، يقوم بها رئيس هذا البلد الإفريقي، منذ مدة طويلة بعد قطع العلاقات.

وقطعت تشاد، الدولة الإفريقية المسلمة، علاقاتها مع "إسرائيل عام 1972"، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقول إنّها "زيارة تاريخية"، مضيفًا: "هذا هو اختراق دبلوماسي آخر نحققه. هذه هي زيارة تاريخية ومهمة تأتي على خلفية الجهود التي بذلناها".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو سيستقبل إدريس ديبي في مكتبه بالقدس، وسيعقدان معًا لقاءً منفردًا، ثم يُدليان بتصريحات للصحافيين، ويتناولان العشاء على مأدبة رسمية.