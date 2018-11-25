فيديو | وقفة تضامنية برام الله مع أقدم أسير

الخليج 365 | فريق التحرير

تضامنًا مع الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى 39 سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نظّمت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى وعائلة الأسير البرغوثي، وقفة في مدينة رام الله، إسنادًا له، ورفضًا لنقله التعسّفي. إنتاج: الخليج 365 | تصوير: عبد الكريم مصيطف

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