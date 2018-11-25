كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا ترفض الميثاق العالمى للهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء السلوفاكى بيتر بيليجريني، بعد قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم، إنّ حكومة سلوفاكيا لن توافق الأمم المتحدة لتنظيم معاملة المهاجرين في أنحاء العالم، وفقاً لوكالة رويترز.

وتمت الموافقة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة في يوليو من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة باستثناء الولايات المتحدة، التي تراجعت في العام الماضي.

وتبع ذلك أكبر تدفق للمهاجرين إلى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فر العديد من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها.