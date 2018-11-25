كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تمنع 3 سفن أوكرانية من عبور بحر أزوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت روسيا ثلاث سفن بحرية أوكرانية من دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش من خلال وضع سفينة شحن ضخمة تحت جسر يتحكم فيه الروس، وفقا لما ذكرته قناة روسيا 24، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق يوم الأحد، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات باختراق القانون الدولي بعد أن حاول حرس الحدود الروس وقف السفن الأوكرانية حول بحر شبه جزيرة القرم في طريقها إلى ميناء أوكراني.

وقال مراسل روسيا 24 من منطقة جسر كيرتش قرب شبه جزيرة القرم، إن روسيا لجأت تماماً لسد الجسر الذي يربط البحر الأسود وبحر آزوف، وأن المروحيات العسكرية الروسية كانت تحلق فوقها.