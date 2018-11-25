كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويسريون يرفضون مقترح لإعطاء أولوية للقوانين المحلية عن الاتفاقيات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الناخبون السويسريون بوضوح اقتراحًا لإعطاء أولوية لقوانين الدولة المحلية على القانون الدولي، وهي خطوة ادعى منتقدون بأنها قد أضرت بعمق بمكانتها العالمية وألحقت الضرر باقتصادها.

وصوت نحو 63% من الناخبين في استفتاء وطني يوم الأحد ضد إجراء القانون السويسري وليس لقضاة أجانب، وفقا للدورة الثانية للتوقعات التي أعلنها جهاز الإذاعة والتلفزيون السويسرى، اليوم الأحد.

ودعا هذا الإجراء، المدعوم من قبل حزب الشعب السويسري اليميني إلى إضافة حكم إلى الدستور الوطني يعطي الأسبقية الصريحة على الاتفاقيات الدولية.

وعندما يكون هناك صدام بين الاثنين، كان على سويسرا أن تغير التزاماتها الدولية حتى تمتثل لدستورها أو تنفصل عن الاتفاقية الدولية.