مدرب فيتا كلوب: لا نخشى مواجهة الرجاء بـ”دونور”

أكد فلوران إيبينغي، مدرب فريق فيتا كلوب الكونغولي، أن الاستعدادات بالنسبة لمجموعته مرت في أجواء جيدة قبل ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام الرجاء الرياضي، وهي المباراة التي ستقام، مساء اليوم الأحد، انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح مدرب فيتا كلوب، على هامش اللقاء التقديمي لنهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، بان مجموعته لا تخشى مواجهة النسور الخضر بـ “دونور”، بالرغم من أن الملعب والجمهور سيكونون مع الفريق، مشدداً بأن الرجاء الرياضي سيكون أقوى من اللقاء السابق الذي جمع الطرفين لحساب دور مجموعات المسابقة ذاتها.

وشدد المتحدث ذاته، أن كثيبة النسر التي يقودها الإسباني خوان كارلوس غاريدو، تضم أسماء مجربة وبخبرة قارية عالية قادرة على خلق المفاجأة ذهاباً وإياباً، لكن في الآن ذاته فريقه سيخوض المواجهتين وعينه على تحقيق الأفضل، والدفاع عن حظوظه في التتويج باللقب القاري.

ولا حديث يعلو بالشارع المغربي، إلى عن مواجهة الموسم بين رفاق محمود بنحليب، وواحد من أقوى أندية الكونغو، بحثاً عن لقب غاب عن خزائن الرجاويين منذ سنة 2003، والثاني توالياً للكرة الوطنية، بعد تتويج الوداد الموسم الماضي بعصبة الأبطال الإفريقية، على حساب الأهلي المصري,

أما الجماهير الرجاوية، فقد رفعت بدورها شعار التحدي، مؤكدة بأن حضورها سيكون وازنا بنهائي كأس “الكاف”، بالرغم من المشاكل والصعوبات التي واجهت عشاق الرجاء والراغبين في التنقل إلى ملعب محمد الخامس غداً الأحد، بسبب سوء تنظيم عملية البيع، والاكتظاظ الكبير بشبابيك نقاط البيع.