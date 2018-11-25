اختفاء طفل “زوهري” من أمام مدرسته.. وفرضية الاختطاف واردة

تعيش أسرة يوسف جبري، في الدار البيضاء، حالة من الحزن بعد اختفاء ابنها.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الطفل، البالغ من العمر سبع سنوات، اختفى في ظروف غامضة، أول أمس الجمعة، من أمام المدرسة الابتدائية عقبة بمنطقة الرحمة.
ولم تستبعد أسرة الطفل فرضية الاختطاف، خاصة أنه “زوهري”.
ووضع أب الطفل شكاية في لدى المصالح الأمنية بمنطقة حي الرحمة، بعدما بحث في عدد من المستشفيات.
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