العثماني: خاص كولشي يدير يد الله من أجل نموذج تنموي جديد

ألقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية كلمة أمام المشاركين في الندوة الأولى حول النموذج التنموي الوطني، التي ينظمها منتدى خبراء حزبه، حث فيها الجميع على المشاركة في بناء نموذج تنموي جديد.

العثماني الذي بدأ كلمته بالشكوى من ضعف الحضور النسائي في منتدى خبراء حزبه، ركز في حديثه على ما قال إنه “قيم أساسية للنهوض في إطار نموذج تنموي جديد”، حيث اعتبر أن “النهوض والتحديث له قيم وبدونها لا تنمية”، وعلى رأسها قيمة العمل، مشيرا إلى أن شعوب دول الجنوب عموما وشعوب الأمة العربية والإسلامية “قيمة العمل عندها قليلة وساعة عمل المواطن قليلة مقارنة مع الدول المتقدمة”.

كما أضاف العثماني أن قيمة احترام القانون وقيمة احترام الآخر وقيمة التنافس السلمي والدفاع عن الاختلاف داخل المؤسسات مرتكزات أساسية لبناء نهضة حقيقية، داعيا إلى جهد جماعي بالقول “نحتاج إلى جهد جماعي تعاوني، كولشي يدير فيه يد الله، لرفع مستوى القيم في بلادنا لأنه لولاها لا يمكن أن نحلم بنموذج تنموي جديد”.

العثماني الذي طغى في خطابه اليوم أمام أطر حزبه جانب “الطبيب النفسي”، اعتبر أن “هناك ظواهر معزولة ولكن تطغى منها نزوعات التيئيس والتبخيس والتدليس التي تحاول تحويل الإيجابي إلى سلبي”، والتي تؤثر حسب قوله على الاقتصاد، داعيا إلى “دينامية إيجابية، لأن الجانب النفسي للفاعل في الاقتصاد مهم ومؤثر في الاقتصاد ويمكن أن ينشطه ويبطئه”.