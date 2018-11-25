نجم بوكا جينيور: يرغبون في منح اللقب لـ”ليفيربلايت”

اتهم دايرو بلينيديتو، مهاجم فريق بوكا جينيور الأرجنتيني، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المعروف اختصارا بـ”الكومنبول”، بالرغبة في منح غريمه التقليدي، ريفربلايت، لقب “كوبا ليبيرتادوريس”، وذلك بسبب نفوذه في الاتحاد.

وفي تصريح للاعب، بعد مغادرته لملعب “المونيمونتال”، أمس السبت، قال بلينيديتو، ” “يرغبون في منح الكأس لريفر بليت، لأن لديه نفوذ كبير داخل الكومنيبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)”.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر، أمس السبت تغيير موعد إياب نهائي “كوبا ليبيرتادوريس” بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، وتأجيله إلى غاية اليوم الأحد (على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي).

هذا القرار، جاء بسبب أعمال العنف والشغب التي نشبت قبل دقائق من انطلاقها في الموعد الأول، بعد أن قامت جماهير ريفر بليت بمهاجمة حافلة بوكا جونيورز، بالحجارة والغاز مسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة بعض اللاعبين، كما هدد رئيس النادي بعدم خوض المباراة بسبب هذا الفعل.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بملعب “لا بومبونيرا”.