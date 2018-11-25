النقب: وقفة احتجاجية ضد جرائم قتل النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت مجموعة من الناشطات الاجتماعيات وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني في منطقة النقب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على مفرق السقاطي ضد جرائم قتل النساء، في أعقاب مقتل منال الفريزات من عشيرة أبو رقيق، في الأربعينيات من عمرها، مساء يوم الأربعاء الماضي.

ودعت الناشطات إلى التظاهر ضد جرائم قتل النساء والعنف ضد المرأة، وطالبن بمعاقبة المجرمين، وحملن الشرطة المسؤولية على تقاعسها في اجتثاث جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" وعدم تقديمها القتلة إلى القضاء.

تسمية تسمية

وقالت المجموعة في في دعوة نشرتها في شبكة التواصل الاجتماعي إن "منال قتلت رميا بالرصاص في تاريخ 21.11.18 على مدخل بيتها في تل السبع أمام أطفالها. ندين ونستنكر جرائم قتل النساء ونطالب الجميع اتخاذ مواقف وخطوات جدية لاجتثاث العنف وقتل النساء. من حقنا أن نعيش".

وأضافت أنه "يصادف اليوم، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، سنقف ونطالب بحقنا في الحياة وبأمان".

وهزت جريمة قتل منال الفريزات النقب خصوصا والمجتمع العربي عموما، وأعلن ناشطون وناشطات في النقب استنكارهم ورفضهم لجريمة القتل والعنف والإجرام، وطالوا بإنزال أشد العقوبات بحق القتلة.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم قتل النساء في المجتمع العربي بالبلاد ارتفع إلى 10 ضحايا، فيما بلغ عدد الضحايا الإجمالي 47 عربيا وعربية قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وكانت آخر ضحايا جرائم قتل النساء قبل مقتل المرأة في تل السبع، المرحومة عفاف الجرجاوي، في العشرينيات من عمرها من بلدة شقيب السلام في النقب، التي قتلت في تاريخ 25.09.2018. ومن بين الضحايا 4 نساء وفتيات من مدينة يافا: سمر خطيب، الشقيقتان حياة ونورا ملوك، وفاديا قديس.

كما تضم قائمة الضحايا كلا من زبيدة منصور وريما أبو خيط من مدينة الطيرة، رسمية طه-مصالحة من دبورية، نورا أبو صلب من قرية خشم زنة غير المعترف بها في النقب.