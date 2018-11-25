إصابتان خطيرتان في حادث طرق قرب حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع على شارع 75 قرب حيفا بعد ظهر اليوم، الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنّ حادث الطرق وقع بين حافلة وشاحنة وسيارتين خصوصيتين في شارع 75 قرب مفرق "ليف همفراتس" لاتجاه مفرق الياجور في حيفا. وقامت طواقم الإنقاذ بتخليص عالقين جراء الحادث.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لأربعة مصابين بينهم شاب (25 عاما) وصفت إصابته بأنها خطيرة، وهو تحت التخدير وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي، وشابة (20 عاما) وصفت إصابتها بأنها خطيرة وهي تحت التخدير وموصولة بجهاز التنفس الاصطناعي أيضا، وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى، فيما وصت إصابة الآخرين بأنها طفيفة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

77 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2018

ولقي 77 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة التي شهدتها شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم.

يذكر أن الأسير المحرر وسام زكي خليل (40 عاما) من قرية البعينة- نجيدات لقي مصرعه في حادث طرق بين حافلة و3 سيارات بالقرب من مفترق مسكنة "غولاني" في منطقة طبرية، صباح يوم الإثنين الماضي 19.11.2018. وأسفر الحادث كذلك عن إصابة زوجته بجروح خطيرة نقلت على أثرها بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، إلى جانب 4 إصابات متفاوتة نقلت إلى المستشفى لاستكمال العلاج.