البحرين: جولة اقتراع جديدة للإعادة لمرشحين بالبرلمان والبلديات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البحرينية، اليوم الأحد، عن جولة اقتراع جديدة للإعادة بين مرشحين بالانتخابات البرلمانية والبلدية، فيما قالت إن نسبة المشاركة الرسمية وصلت إلى 67%، بينما حركة الوفاق المعارضة التي قاطعت الانتخابات، أوضحت أن نسبة المشاركة بين 28% و30% فقط.

وحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية ونحو 286 ألفا في الانتخابات البلدية. وستكون جولة الإعادة مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما يتنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. ويخوض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلون.

ووفق إحصاء أجراه مراسل "الأناضول" للنتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البحرينية، عبر "تويتر"، فقد تم حسم نتائج 9 دوائر في المحافظات الأربعة في الانتخابات النيابية، والإعادة لجميع الدوائر المتبقية، دون تحديد.

بينما شهدت الانتخابات البلدية حسم نتائج 5 دوائر في المحافظات الثلاثة المقررة، والإعادة لجميع الدوائر المتبقية، وفق المصدر ذاته.

وعقب غلق صناديق الاقتراع الذي انطلق بالبحرين أمس لمدة يوم، قال وزير العدل البحريني، رئيس لجنة الانتخابات، خالد آل خليفة، إن "نسبة المشاركة بلغت 67%، معتبرا أنها الأعلى مشاركة بتاريخ انتخابات بلاده التي انطلقت عام 2002.

بينما قدرتها جمعية الوفاق المعارضة والتي قاطعت الانتخابات في تغريدات أمس عبر حسابها بـ"تويتر"، بأنها "بين 28% و30% فقط"، متحدثة عن "مقاطعة واسعة".

وشهدت نسب المشاركة الرسمية، ترحيبا من السعودية والكويت والبرلمان العربي.

وقالت خارجية السعودية وسفير الكويت لدي البحرين عزام مبارك، ورئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، في بيانات منفصلة اليوم إن انتخابات البحرين شهدت نجاحا وثقة في مؤسسات الدولة، مشيدين بنسب المشاركة العالية التي اعتبروها رفضا لأي تدخل خارجي في شؤون المنامة.

وكانت داخلية البحرين، أعلنت أمس أن إيران كانت مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية التي شهدتها البحرين، دون أن تعلق طهران للآن على هذه الاتهامات.

فيما قال الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، في بيان أمس إن "ما تحقق بالانتخابات من إقبال كبير إنجازا عظيما".

ووفق بيانات رسمية، فالعملية الانتخابية، تمت تحت إشراف قضائي كامل في 54 مركز اقتراع عام وفرعي، و40 دائرة انتخابية موزعين داخل المحافظات الأربعة، العاصمة والمحرق، والشمالية والجنوبية.

وأجريت الثلاثاء الماضي عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية بالخارج، وقالت الخارجية البحرينية، آنذاك، إنها شهدت إقبالا كبيرا، فيما من المقرر أن تجرى جولة الإعادة بعد غد الثلاثاء.

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في نحو 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، بنحو 24 دولة،3600 ناخب، دون أن توضح إجمالي أعداد من يحق لهم التصويت.

وكانت آخر انتخابات الانتخابات نيابية وبلدية أجريت في البحرين عام 2014، وقاطعتها أيضا حركة "الوفاق"، شهدت مشاركة 51.5% من الناخبين في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

وفي 2002، أجري أول استحقاق نيابي ومحلي بالبحرين، وشهدت تلك الانتخابات في 2014 مشاركة 51.5 في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.