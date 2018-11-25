تيريزا ماي تؤكد أن اتفاق بريكست "هو الوحيد الممكن"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "هو الوحيد الممكن"، وذلك إثر قمة أوروبية في بروكسل صادقت على الاتفاق.

وقالت ماي "إذا كان الناس يعتقدون أنه يمكن إجراء مزيد من المفاوضات، فالأمر ليس على هذا النحو. إنه الاتفاق المطروح، إنه أفضل اتفاق ممكن، إنه الوحيد الممكن"، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.