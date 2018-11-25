البرلمان يوافق على قانون حماية المخطوطات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أسامة هيكل: من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص وتملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى

تحرير:أحمد جاد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٩ م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وهو القانون الذي أحاله رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال إلى اللجان المختصة قي نوفمبر 2016، وذلك بعدما استعرض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة الخاص بالقانون، موضحا أن فلسلفة مشروع القانون تأتي من قبل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وايداعها بوزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار.

وأوضح هيكل، أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره الى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث لم تذكر المخطوطات في هذا القانون صراحة كأثر، وإنما خضع للتفسير الذى أخرجه من مضمونة.وأكد التقرير، أن المخطوطات تراث علمى وفكرى، وأن القانون رقم