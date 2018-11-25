670 مليون دولار حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٢ م
التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمجموعة من المستثمرين اللبنانيين برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، ورئيس مجموعة "إم وان جروب"، وذلك على هامش ملتقى الأعمال المصري - اللبناني بالعاصمة (بيروت) وذلك بحضور سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، ومنى وهبة، رئيسة المكتب التجاري المصري في لبنان. وقامت الوزيرة باستعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد، والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأشارت "نصر" فى بيان لها اليوم، الأحد، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر مناسب لزيادة دعم رجال الأعمال اللبنانيين للاقتصاد المصري، من خلال ضخ استثمارات جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر، حيث يحتل لبنان المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر، بينما بلغ حجم الاستثمارات اللبنانية 670 مليون دولار
وأشارت "نصر" فى بيان لها اليوم، الأحد، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر مناسب لزيادة دعم رجال الأعمال اللبنانيين للاقتصاد المصري، من خلال ضخ استثمارات جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر، حيث يحتل لبنان المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر، بينما بلغ حجم الاستثمارات اللبنانية 670 مليون دولار خلال العام الجاري"2018"، مما يعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة.
وقال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس مجموعة "إم وان جروب" بأن استثماراته تتضمن قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والغاز والنفط والعقارات والبنوك.
ووصف العلاقات المصرية اللبنانية بأنها علاقات جيدة ومميزة، مشيرا إلى أن مصر سوق كبيرة جدا بالنسبة للبنان، مؤكدا أن مجموعته قررت الاستثمار في قطاعي الخدمات والصناعة.
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