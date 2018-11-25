670 مليون دولار حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٢ م

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمجموعة من المستثمرين اللبنانيين برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، ورئيس مجموعة "إم وان جروب"، وذلك على هامش ملتقى الأعمال المصري - اللبناني بالعاصمة (بيروت) وذلك بحضور سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، ومنى وهبة، رئيسة المكتب التجاري المصري في لبنان. وقامت الوزيرة باستعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد، والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأشارت "نصر" فى بيان لها اليوم، الأحد، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر مناسب لزيادة دعم رجال الأعمال اللبنانيين للاقتصاد المصري، من خلال ضخ استثمارات جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر، حيث يحتل لبنان المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر، بينما بلغ حجم الاستثمارات اللبنانية 670 مليون دولار