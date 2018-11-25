انت الان تتابع إسكواش.. الشوربجي يتوج ببطولة هونج كونج.. ورنيم تودع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ م

حصد محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبه على مواطنه علي فرج، المصنف رقم 2 عالميا، بنتيجة 3-0، واستغرقت المباراة 39 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6، و11-6، و11-7)، في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة، كما خسرت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي، نهائي البطولة للسيدات، بعد هزيمتها من النيوزلندية جولي كينج بثلاثة أشواط دون رد بنتيجة 11-4 و12-10 و19-17 فى مباراة استغرقت 48 دقيقة.

ويعد فوز الشوربجي بهذه البطولة، حفاظًا على لقبه الذي توج به في 2017، بعد أن فاز أيضًا على مواطنه علي فرج، ليرفع رصيده من الألقاب في هذه البطولة إلى اللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بها، حيث توج باللقب ثلاث مرات من قبل، عام 2014 وكانت على حساب الفرنسي جوتييه، و2015 على حساب الأسترالي كاميرون بيلي، ثم في