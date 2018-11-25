إسكواش.. الشوربجي يتوج ببطولة هونج كونج.. ورنيم تودع

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ م
حصد محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبه على مواطنه علي فرج، المصنف رقم 2 عالميا، بنتيجة 3-0، واستغرقت المباراة 39 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6، و11-6، و11-7)، في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة، كما خسرت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي، نهائي البطولة للسيدات، بعد هزيمتها من النيوزلندية جولي كينج بثلاثة أشواط دون رد بنتيجة 11-4 و12-10 و19-17 فى مباراة استغرقت 48 دقيقة.
ويعد فوز الشوربجي بهذه البطولة، حفاظًا على لقبه الذي توج به في 2017، بعد أن فاز أيضًا على مواطنه علي فرج، ليرفع رصيده من الألقاب في هذه البطولة إلى اللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بها، حيث توج باللقب ثلاث مرات من قبل، عام 2014 وكانت على حساب الفرنسي جوتييه، و2015 على حساب الأسترالي كاميرون بيلي، ثم في
وبتتويج محمد الشوربجي بهذه البطولة للمرة الرابعة، يتساوى مع الأسطورة المصرية عمرو شبانة الذي توجه بها من قبل 4 مرات متتالية أعوام، 2006، و2007، و2008، و2009، ويعد رامي عاشور هو ثاني أكثر اللاعبين المصريين المتوجين بالبطولة مرتين خلف كل من عمرو شبانة ومحمد الشوربجي، ويعتبر الأسطورة جانشير خان هو أكثر اللاعبين المتوجين بهذه البطولة برصيد 8 ألقاب.
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