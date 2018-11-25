الان تتابع روسيا تعلن القضاء على منفذي هجوم حلب.. وعدد الضحايا يصل 107 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه “تم القضاء على المسلحين الذين نفذوا هجوم حلب وأبلغنا تركيا بالضربات مسبقا”.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم (الأحد)، إلى أن “القوات الجوية والفضائية استهدفت مواقع استخدمها الإرهابيون لشن الهجمات السامة على حلب”. موضحة أنها أبلغت “الجانب التركي عبر الخط الساخن عزمنا استهداف مواقع الإرهابيين”.

وحذرت الدفاع الروسية من أن “الإرهابيون يحضرون لهجوم مسلح آخر باستخدام المواد السامة في حلب”.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن 107 أشخاص أصيبوا في حلب بعد أن تم استهداف ثلاث مناطق “بقذائف تحتوي غازات سامة”.

ويعد هذا هو العدد الأكبر من الضحايا في حلب، منذ أن استعادت القوات الحكومية وحلفاؤها السيطرة على المدينة من المعارضة قبل قرابة عامين.

وكان تحقيق سابق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أظهر أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم في أبريل 2017، كما استخدمت غاز الكلور عدة مرات. وألقى التحقيق اللوم كذلك على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في استخدام غاز الخردل.

ونفت حكومة الرئيس بشار الأسد مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب.