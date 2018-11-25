الان تتابع سفير المملكة باليمن: تصريحات روحاني تكشف عمق علاقته بإرهاب الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أن احتفالات جماعة الحوثي بتصريحات الرئيس الإيراني، تؤكد عمق العلاقة بين الجانبين.

وقال عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “احتفال الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بتصريحات الرئيس الإيراني، يؤكد عمق العلاقة بين نظام إيراني عدواني، يزرع الفوضى والفتن في اليمن وميليشيات حوثية تابعة له، عاثت في اليمن قتلا وتدميرا وتهجيرا.. رجال أصل العروبة يقفون بالمرصاد لإيران وذيولها بدعم من أشقائهم لاستعادة اليمن عربيا”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أطلق تصريحات تحوي هجوما على المملكة، خلال افتتاح ما يسمى “المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية، في دورته الـ32 بطهران“، وهاجم روحاني السعودية، وعمليات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، متطرقا للملف الإسرائيلي قائلا إن من تأثيرات الحرب العالمية الثانية تأسيس الغدة السرطانية، الكيان الصهيوني، في المنطقة لتضمن مصالح الغرب فيها.