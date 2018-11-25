شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السويدى: قانون اتحاد الصناعات جيد وسيجعله مستقلا بذاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بمشروع القانون الجديد الخاص باتحاد الصناعات، والمقدم ةمن النائب احمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

وقال "السويدى"، فى كلمته أثناء مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: "اتحاد الصناعات يمثل جميع الصناعات فى مصر، لابد من إعطاء الاتحاد صورة كيان مستقل بذاته يقدر يضيف لجميع أعضاء وطبقات الصناعة بكل قطاعاتها، ويقدر يساعد الدولة فى وضع خريطة للتنمية الصناعية تساعد فى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل، هذا الاتحاد هو الاتحاد الوحيد الذى يعين فيه رئيسه، القانون الجديد يعطى الاتحاد الحق فى اختيار رئيسه".

من جانبه، أكد محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون اتحاد الصناعات، وكذلك النائب محمد السلاب، الذى قال: "انتخاب الرئيس والوكيلين فى اتحاد الصناعات حلم لكل المصنعين، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

وقال النائب محمد عطية الفيومى: "هذا القانون أتمنى أن يعطى فرصة أكبر لمساهمة هذا الاتحاد والغرف الصناعية فى الحياة الاقتصادية فى مصر".