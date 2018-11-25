شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة تطالب بإيقاف قرارات إزالة الملاعب المقامة على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم مطالبات عدد من النواب خلال بياناتهم العاجلة التى القوها اليوم بوقف بيع أراضى ملوى وحل أزمة عضوية نادى بلدية المحلة ووقف إزالالات الملاعب المقامة على أراضى زراعية.

وطالب عمرو غلاب عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى، فى بيان عاجل وزير الزراعة والبنك المركزى التدخل لوقف إجراءات بيع مزاد بيع أراضى بملوى، مشيرا إلى أن البنك الزراعى فى دائرة ملوى، قام بعرض بعض الأراضى غير المستغلة للبيع فى الدائرة بهدف التربح، فضلًا عن اتخاذ إجراءات غير سليمة فى توقيت غير سليم.

وأضاف "غلاب" أن ما يقوم به البنك الزراعى الآن، يُهدر الأراضى التى يمكن استخدامها فى الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما يفرض على وزارة الزراعة والبنك المركزى إيقاف إجراءات البيع فورا، وخاصة أن هناك مشروع صناعى زراعى كبير من المزمع إقامته، ويتمثل فى زراعة 180 ألف فدان وإقامة أكبر مصنع فى منطقة الشرق الأوسط لصناعة السكر سيوفر 60% من فجوة العجز فى كميات السكر.

وأشار النائب إبراهيم القصاص فى بيان عاجل له، إلى أننا شعب يحترم القانون والقرارات، لافتا إلى أن هناك من قام بالمخالفة ببناء ملاعب على أرض زراعية وقام الشباب باستخدام هذه الملاعب منذ سنوات

وأضاف القصاص: "نحن مع القانون ولسنا ضده وأنه حال تنفيذ قرارات إزالة هذه الملاعب لن تكون المواجهة مع المخالف ولكن ستكون مع الشباب".

وطالب النائب الحكومة بوقف قرارات الإزالة الصادرة لهذه الملاعب لحين إيجاد حلول للشباب يمارسون فيه أنشطتهم.

وقال محمد خليفة فى بيان عاجل له اليوم بالجلسة العامة، إن هناك 200 عضو بنادى بلدية المحلة لديهم عضوية بالنادى منذ عام 2005 /2010، مشيرا إلى أنه تم اختلاس 50 مليون جنيه من أموال العضوية ورفض مجلس الإدارة تجديد كارنيهات العضوية للأعضاء رغم دفعهم الاشتراكات بدعوى أن أموال العضوية تم اختلاسها، مطالبًا وزير الشباب بالتدخل لتجديد العضوية للأعضاء وإحالة المختلس للنيابة.























































