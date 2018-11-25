شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يحذر الحكومة من عدم التمثيل اللائق فى الجلسة العامة لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن استيائه من التمثيل الحكومة غير اللائق فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات، نظرا لحضور ممثل عن وزارة المالية من المستوى الأدنى دون حضور وزير المالية أو نائبه.

جاء ذلك، عندما سأل رئيس المجلس عن ممثل الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات، قائلا: "رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية لم يغنى عن وزير المالية على الإطلاق، مكتوب عندى رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية، واللجنة المالية وردت مجهولة".

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأنه يطلب من المجلس حضور ممثل وزارة المالية عند مناقشة هذا المشروع، وهو مدحت عبد العزيز تامر رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية فى وزارة المالية، ووافق المجلس على طلب "مروان".

وعلق رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "المجلس فى جلسة سابقة حذر بأنه لو الوزير عنده عذر معين يحضر نائب الوزير، وهذه الحكمة من تعيين نائب الوزير، الجميع لهم مهمة معينة لكن هذا مجلس نيابى صاحب تاريخ عريق ومضى على تأسيسه 150 عاما، ويجب أن يكون مقدرا من الحكومة فى حضور الوزير الجلسة، فالمجلس لا يفرط فى اختصاصاته".