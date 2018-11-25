شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "دعم مصر" يطالب بحماية الأطباء.. وآخر ينتقد عدم تسلم الحكومة للقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء، وآخرها ما تعرض له طبيب بإحدى مستشفيات طنطا من اعتداء أسفر عن إصابته بارتجاج فى المخ، معتبراً الاعتداءات المتكررة للأطباء بـ"الظاهرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.

وأهاب مرشد، برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بحماية الأطباء الشباب من الاعتداءات المتكررة عليهم.

واستشهد النائب مجدى مرشد، خلال كلمته، بمقولة الإمام الشافعى، حول الاهتمام بالأطباء والمعلمين والحفاظ على كرامتهم، للنهوض بالمجتمع.

من جانبه انتقد النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب، عدم استلام الحكومة القطن من الفلاحين، قائلاً: الفلاح بيقولى عندى ميت جوا مش عارف أودية فين".

جدير بالذكر أن الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم مخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ومن المتوقع، أن ينظر المجلس 3 مشروعات قوانين جديدة، ممثلة فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثـار ومكـتب لـجنة الـدفاع والأمـن القــومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وتشمل التقارير الخاصة بالتشريعات التى من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب، اليوم، تقرير لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.