شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغيب وزير الصناعة.. رئيس البرلمان: قرار مناقشة قانون اتحاد الصناعات نافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قرار مجلس النواب مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة المقدم من النائب أحمد سمير حسبما ورد بجدول أعماله، نافذا، بدون حضور وزير الصناعة المهندس عمرو نصار، لارتباطه بموعد هام.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه كان يتوجب حضور وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، للجلسة العامة أثناء نظر مشروع قانون اتحاد الصناعات، لكنه اعتذر نظرًا لارتباطه بموعد هام، لذلك المجلس سيشرع فى مناقشة مشروع القانون، ولا يسعى المجلس أن يحيد عن قراره فى المناقشة بل سيظل ساريًا.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم مخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما من المتوقع أن يتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.