شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح حسب الله يتقدم ببيان عاجل بشأن القراءات التراكمية لعددات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب هشام مجدى، بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن عملية الإزالة التى تُجرى حاليا فى عدد من المحافظات، مؤكدا على أن الجميع ضد التعديات ومع عودة حق الدولة، ولكن لابد من مراعاة الأسر غير القادرة التى قد لا تجد سوى الشارع ملاذ لها بعد إزالة مسكنها الوحيد.

وأشار مجدى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى أن هذه التعديات كانت تتم على أمام عيون الحكومة التى أخذت مقعد المتفرج والآن يتم تنفيذ عملية الإزالة دون مراعاة لحالات المواطنين، مطالبا بأن يتم إزالة العشش والمنازل والتى لا يوجد بها مواطنين لحين البت فى المخالفات التى تقطن بها أسر غير قادرة.

كما وجه النائب صلاح حسب الله، بيان عاجل لوزير الكهرباء بشأن القراءات الخاطئة للعدادات، مؤكدا على أن هناك قراءات تراكمية تتم عن عمد بهدف رفع شريحة الاستهلاك ونتج عن ذلك أن هناك بعض الأسر الفقيرة أصبحت تدفع ثلاثة أضعاف ما كانت تدفعه من قبل، مؤكدا على أن المواطن هو البطل الحقيقى فى معركة الإصلاح الاقتصادى.

وخلال الجلسة العامة أيضا وجه النائب أبو العباس التركى، بيان عاجل لوزير الزراعة بشأن موافقة الوزارة على إنهاء الإجراءات المتعلقة ببناء المدارس على الأراضى الزراعية، خاصة فى القرى التى لا يوجد فيها أراضى تابعة للدولة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية وبعد استيفاء الشروط اللازمة.

كما حذر النائب محمد الحسينى، من تعدى البعض على أراضى تابعة للإصلاح الزراعى بمحافظة الجيزة، قائلا: منذ ثلاث سنوات وأحذر من التعدى على الأراضى دون جدوى، متسائلا: الحكومة تنتظر لحين التعدى على الأرض ثم تبدأ تتحرك بعد ذلك.

ومن جانبه طالب النائب كمال أحمد، بتوحيد رقم التضخم الذى يتم الإعلان عنه من الجهات المختلفة، لافتا إلى أن هناك أكثر من رقم تم الإفصاح عنه فى الفترة الأخيرة بداية من 8.86% وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة و17.5% و14%و13.9%، لافتا إلى أن هذا التضارب فى الأرقام انعكس على الاستثمار، وذلك على الرغم من خروج قانون الاستثمار للنور حيث شهدنا تراجع فى الاستثمار من 10 مليار فى 2016/ 2017 إلى 7.7 مليار فى عام 2017/2018 ولهذا لابد من توحيد الأرقام.