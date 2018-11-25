شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال مداعبا النائب إلهامى عجينة: " أقعد ولا تروح عند المفتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس التزام الهدوء أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، وخص عبد العال بالذكر النائب إلهامى عجينة قائلا: "أقعد يا إلهامى ولا تروح عند المفتى". جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

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