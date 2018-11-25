حواط: للاسراع بتطبيق أحكام قانون السير الجديد حتى لا نستمر بخسارة خيرة شبابنا

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" ​زياد حواط​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "من الواجب على ​وزارة الداخلية والبلديات​ والادارات المعنية الاسراع بتطبيق أحكام ​قانون السير الجديد​ حتى لا نستمر بخسارة خيرة شبابنا". وأضاف: "تعازينا القلبية الحارة لاهالي ومحبّي آخر الضحايا الضابط أسامة حبلص وقتلى حادث نيحا في البقاع".

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