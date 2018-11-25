سلام استقبل محمد دندشلي الفائز بالميدالية البرونزية الأولى وجائزة الجمعية البولندية للمخترعين

استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام الطالب اللبناني محمد بلال دندشلي الفائز بالميدالية البرونزية الأولى وجائزة الجمعية البولندية للمخترعين، في معرض المانيا الدولي السبعين للاختراعات والأفكار الجديدة 2018، واطلعه على اختراعه نظام سلامة وأمان لمدرج المطار، الذي يؤمن المدرج قبل استعماله وينذر في حال وجود أي عائق عليه.
وهنأ سلام دندشلي على اختراعه، متمنيا له التوفيق والمزيد من الاختراعات.
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