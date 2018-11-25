افرام قدم آليّة لرشّ الملح ومنع تكوّن الجليد لبلدية كفرذبيان

قدم النائب ​نعمة افرام​ آليّة لرشّ الملح ومنع تكوّن الجليد لبلدية ​كفرذبيان​. وتأتي مبادرة افرام هذه، بهدف مؤازرة البلدية في ممارسة دورها تجاه الأهالي وتسهيل عمليّة تنقّلهم بأمان خلال العواصف الثلجيّة ولمنع الانزلاقات أو الحوادث الناتجة عن تراكم ​الثلوج​ من ناحية، وللتخفيف من أزمة السير تشجيعاَ للسياحة الشتوية في المنطقة، لا سيّما وأن ​كسروان​ تضمّ أكبر مراكز للتزلّج في ​لبنان​ وتستقطب آلاف السيّاح.

وفي كلمة له، لفت افرام الى أن "​المجتمع المدني​ قادر على الوقوف إلى جانب الناس في معالجة همومهم وتغيير الواقع نحو الأفضل. إنّ منطقة كسروان تشكّل ثروة بيئيّة وسياحيّةغير مستثمرة بحدّها الأقصى، وأسرع توظيف اقتصاديّ على مستوى المنطقة وكلّ لبنان يمكن أن نبدأ به هو إنعاش منطقتنا سياحيّاً".

وتطرّق افرام إلى المشروع التوجيهي الذي يعمل عليه لحلّ أزمة السير في المنطقة ساحلاً وجبلاً. كما شدّد على أهمية المحبّة والألفة بين أفراد العائلة الواحدة والبلدة الواحدة، مشيراً إلى أن الأصالة هي مناعةفعليّة ضدّ الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة التي يشهدها لبنان.

بدوره رحّب رئيس بلدية كفرذبيان بسّام سلامة "بأيّ مبادرة طيّبة تدعم منطقتنا الغنيّة بمراكز الاصطياف والمراكز السياحية ومنتجعات التزلّج المميّزة. ونحن نعتبر كفرذبيان نقطة تواصل بين البلدات المجاورة، ومستمرّون بتبادل الأفكار والمبادرات والجهود المثمرة التي من شأنها أن تجلب الخير لأهالي كفرذبيان والجوار"، شاكراً افرام على سلسلة خطواته التنمويّة الهادفة إلى حفظ كرامة الإنسان والمضي قدماً نحو لبنان الأفضل. وقدمت البلدية لافرام درعاَ تكريمية".