الدفاع الروسية: صفينا المسلحين الذين قصفوا حلب بالمواد الكيميائية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "مقاتلاتنا قامت بتصفية المسلحين الذين قصفوا حلب بالمواد الكيميائية"، مشيرة الى أنه "توجد دلائل على تحضير الإرهابيين لتنفيذ هجوم كيميائي جديد في سوريا".

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