ماي بعد تنفيذ البريكست: سنعمل على سلاسة انتقال البضائع إلى الاتحاد الأوروبي

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ في مرتمر صحفي بعد تصديق ​الاتحاد الأوروبي​ على خروج ​بريطانيا​ إلى أنه "سيكون لدينا الحق في السيادة على محاكمنا ونظامنا القضائي وسنضع نظاما جديدا يخدم مزارعينا والصيادين وسنعمل على سلاسة انتقال البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن " اتفاقية الخروج ستتيح لنا التحكم بحركة ​المهاجرين​ والأموال في بريطانيا"، لافتةً إلى أن "اتفاق بريكسيت يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي".

وأكدت "اننا تعهدنا بموجب الاتفاق بعدم فرض حدود تفصل ​إيرلندا​ مع الحفاظ على مصالح بريطانيا"، مشيرةً إلى أن "البريطانيين سيتفهمون اتفاق بريكسيت بعد الاطلاع على تفاصيله".