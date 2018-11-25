ماي بعد تنفيذ البريكست: سنعمل على سلاسة انتقال البضائع إلى الاتحاد الأوروبي

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مرتمر صحفي بعد تصديق الاتحاد الأوروبي على خروج بريطانيا إلى أنه "سيكون لدينا الحق في السيادة على محاكمنا ونظامنا القضائي وسنضع نظاما جديدا يخدم مزارعينا والصيادين وسنعمل على سلاسة انتقال البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وأشارت إلى أن " اتفاقية الخروج ستتيح لنا التحكم بحركة المهاجرين والأموال في بريطانيا"، لافتةً إلى أن "اتفاق بريكسيت يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي".
وأكدت "اننا تعهدنا بموجب الاتفاق بعدم فرض حدود تفصل إيرلندا مع الحفاظ على مصالح بريطانيا"، مشيرةً إلى أن "البريطانيين سيتفهمون اتفاق بريكسيت بعد الاطلاع على تفاصيله".
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