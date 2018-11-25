وفد "شنغهاي" الصينية يبحث التعاون مع الأقصر في السياحة والتعليم والآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمقر ديوان المحافظة، اليوم الأحد، وفد من مجموعة المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني، أو ما يعرف بمجموعة "شانغهاي".

ضم الوفد الصيني كل من دونج يون هو رئيس لجنة شنغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي، وبي شياو شي السكرتير العام لجنة شنغهاي للمؤتمر الاستشاري، وفوجي هونج نائب المدير العام لمكتب الشئون الخارجية لبلدية حكومة شنغهاي، وتشين دونج تشاو عضو لجنة شنغهاي ونائب رئيس لجنة الصداقة بالدول الأجنبية، وجونج سه أي عضو اللجنة ونائب رئيس جامعة شنغهاي، وتشو بينج عضو اللجنة ورئيس أوركسترا سيمفونية شنغهاي، ووانج جون وي مدير قسم الشئون الخارجية للمكتب والتنفيذي بلجنة الصداقة مع الدول الأجنبية، ولي تشون بينج مدير قسم الشئون الأوروبية والإفريقية بمكتب الشئون الخارجية.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور صالح عبدالمعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، وزكريا حسين وكيل وزارة السياحة في الأقصر، وسعد فاروق وكيل وزارة الثقافة، وخالد سليمان مدير عام إدارة البرامج الأجنبية والتعاون الدولي، وسعد بخيت عبدالظاهر مدير الحفائر بمعبد الكرنك.

وناقش الجانبان المصري والصيني، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات السياحة والتعليم العالي والآثار والثقافة والفنون.

وأوضح رئيس الوفد الصيني، أن مصر والصين تربطهما علاقات قوية، لافتًا إلى أن شنغهاي هي أكبر مدينة اقتصادية في الصين، وهم يدعمون الثقافة التراثية كما يدعمون الثقافة الحديثة، وتقام لديهم 6 مهرجانات ثقافية ذات مستوى عالمي متخصصة في الفنون والصور المتحركة والسينما، ووجه رئيس الوفد الصيني الدعوة لمحافظ الأقصر لزيارة دولة الصين ومدينة شنغهاي.

ورحب محافظ الأقصر بالوفد الصيني والاستفادة من خبرات الصين في العمل والاستعداد لاستضافة أية فعاليات وأنشطة صينية كالمهرجانات وغيره.

كما أشار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الأقصر بها 6 كليات بينهم كلية الألسن التى تضم قسماً لتعلم اللغة الصينية ولدينا مدرسين صينيين، وقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة بكين لإنشاء فصل كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية، مشيرًا إلى رغبته في مزيد من التعاون مع الجامعات الصينية.