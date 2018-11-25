التأديبية تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالغش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، لعدم مراعاة الدقة والامانة التي تتطلبها وظيفته، واتهامه بالغش والتدليس على المسؤولين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المحال لم يراع أمانة عمله، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة في الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له "شركة لبيع الأراضي"، وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة، وقدم وكيله طلب إخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بمناسبة قيامة بإجازة بدون مرتب، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجاري، في محاولة منه لإيهامهم بانتهاء صلته بالوظيفة العامة، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التي يملكها.

وأضافت أسباب الحكم، أن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى؛ وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه "دار البناء للمقاولات"، للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

استنادا لما جاء بالحيثيات، رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه، لأنه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام ، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره.