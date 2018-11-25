الرئيس التنفيذي لاتصالات: إطلاق "الهاتف الثابت" رسميًا الأسبوع الجاري (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - - فرض رسوم تنمية على خطوط المحمول الجديدة أثر سلبًا على المبيعات

خاص- مصراوي:

تصوير- محمد حسام الدين

تطلق شركة اتصالات مصر خدمات الهاتف الثابت تجاريًا خلال معرض كايرو آي سي تي، المقام حاليًا وعلى مدار الأسبوع الجاري، بحسب ما قاله خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر.

وأضاف في حوار مع مصراوي أن شركته تستهدف استثمارات تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن هناك فرص قوية للنمو في مجال نقل البيانات خلال الفترة المقبلة، رغم أن قرار فرض رسوم التنمية على خطوط المحمول الجديدة أثر سلبًا على المبيعات.

إلى نص الحوار:

ما الذي ستكشف عنه شركتكم خلال فعاليات معرض كايرو آي سي تي؟

سنعرض عدد من الحلول والتقنيات الحديثة بمجال الخدمات الذكية لقطاع الشركات، وكذلك سنطلق خدمة الهاتف الثابت الأرضي تجاريًا.

عدد عملاء الهاتف الأرضي في مصر لا يتجاوز 7 ملايين عميل فما أهمية تقديمكم للخدمة؟

حصلنا على رخصة لتقديم الهاتف الأرضي مقابل 100 مليون جنيه العام الماضي ونعمل على الاستفادة من هذا الاستثمار، وميزة الهاتف الأرضي ليست في الخدمة في حد ذاتها وإنما في توفير كافة احتياجات العميل من خدمات الاتصالات "محمول وأرضي وإنترنت" من خلال منفذ واحد، وبذلك سنكون أول شركة محمول تقدم خدمات الثابت في مصر.

كيف ترى المنافسة في السوق المحلي للمحمول في ظل وجود أربعة مشغلين للخدمة في مصر؟

المنافسة أمر صحي لأنها تدفع الشركات لتطوير نفسها وخدماتها وأدائها مما يصب في مصلحة المستهلك .

كيف ترى فرص نمو السوق خلال الفترة المقبلة؟

نمو سوق الاتصالات بشكل عام مرتبط بعدة عوامل منها النمو الاقتصادي وضغوطات التكلفة، خلال الفترة الماضية تأثر السوق بقرارات الإصلاح الاقتصادي مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة، وأعتقد أن الدولة مستمرة في إنجاز هذا الملف وأخيرًا القرارات الحكومية مثل فرض رسم التنمية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وحظر بيع خطوط المحمول خارج منافذ الشركات. وكافة الأمور السابقة ولاسيما القرارات الحكومية أثرت على معدلات نمو السوق من خلال الضغط على القوة الشرائية للمستهلك المصري، وبالتالي لا يمكننا توقع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

لكن المميز في قطاع الاتصالات أنه يتطور سريعًا، وعلى سبيل المثال إذا قارنت معدل استخدامك لخدمات البيانات مثلًا منذ عامين بالفترة الحالية ستجدها زادت بشكل كبير على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها المستهلك .ونحن كشركة لدينا ثقة في السوق المصري وأكبر دليل على ذلك هو موافقة المساهمين على رفع رأسمال الشركة مطلع العام الجاري.

ما حجم استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة؟

استثمرنا حوالي 45 مليار جنيه في السوق المصري منذ بدء نشاطنا في عام 2007 منهم 10 مليارات جنيه خلال أخر عامين في رخص الجيل الرابع وتجهيز الشبكة لتقديم خدمات الجيل الرابع والانتشار بالفروع.أما بالنسبة للعام المقبل فسنضخ استثمارات تتراوح بين 3.5 و4.5 مليار جنيه .

ما أبرز ملامح خطط الشركة للفترة المقبلة؟

سنركز على شريحة الشباب من العملاء نظرًا لتزايد حاجتهم واستخدامهم لخدمات نقل البيانات (الإنترنت) وهي الخدمة الأكثر نموًا خلال الفترة المقبلة. وإيرادات الشركة من خدمات نقل البيانات نمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متوقعًا مزيدًا من النمو لهذا القطاع في الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن ما زالت خدمات الصوت تشكل الغالبية العظمى من الإيرادات. وخلال الفترة المقبلة ستركز الشركة على إضافة محطات جديدة ورفع كفاءة الشبكة وزيادة سعتها لتواكب النمو المتوقع في الاستخدام وعدد العملاء.

فرض رسم التنمية على بيع الخطوط الجديدة أثر سلبًا على السوق كيف واجهتم ذلك؟

بالفعل هناك أثرًا سلبيًا لفرض رسم التنمية على مبيعات خطوط المحمول الجديدة، وأعتقد أن مبيعات الخطوط تأثرت، وقدمنا طلب لوزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعادة النظر في الرسم المفروض.

هل تحتاج الشركة ترددات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

منذ أن حصلنا على رخصة المحمول كنا نقدم خدماتنا اعتمادًا على 30 ميجاهرتز من الترددات وخلال العام الماضي حصلنا على 10 ميجاهرتز ما يعادل ثلث الذي كان لدينا وبالتالي فهو مناسب لاحتياجاتنا حاليًا والنمو المتوقع في الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كان لديكم خطة لإنشاء مركز خدمة عملاء ما موقف هذه الخطة ؟

حاليًا نحن في مناقشات مع وزارة الاتصالات لبحث إنشاء مركز خدمة عملاء بإحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.

كيف ترى انتشار خدمات الجيل الرابع بين المستخدمين؟

حتى الآن لم نصل للاستخدام الأمثل لخدمات الجيل الرابع ولكن مع زيادة الانتشار خلال الفترة المقبلة وزيادة تحول مستخدمي الهواتف الذكية لهواتف تعمل بتقنية 4G، ستشهد خدمات الجيل الرابع نموًا.

وزارة الاتصالات تستعد للتعاقد مع شركة عالمية لمراقبة جودة خدمات المحمول.. ما تعليقكم؟

أعتقد أن الشركات أكثر حرصًا على تقديم خدمات ذات جودة عالية للحفاظ على عملائها في ظل المنافسة الشرسة وليس خوفًا من الجزاءات التي قد يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الشركات.