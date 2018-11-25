بالصور- استعدادات في شرم الشيخ قبل انعقاد مؤتمر "إفريقيا 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تستعد مدينة شرم الشيخ لانعقاد مؤتمر "إفريقيا 2018"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

ويعقد المؤتمر في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر2018، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم بجولة ميدانية تفقد فيها استعدادات المدينة لانعقاد المؤتمر، حيث تفقد أعمال إنشاء ميدان إفريقيا أمام تبة شهد ومدخل البوليس الدولي بشرم الشيخ، ويحتوي الميدان على أعمال فنيه من التراث الإفريقي ولوحات مضيئة وخارطة لقارة إفريقيا بالإضافة لأعمال التشجير والتجميل والإنارة.