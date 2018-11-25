خامنئي: أمريكا تستهدف الشرق الأوسط خشية أن يقوى الإسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (أ ف ب):

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الأحد، إن الولايات المتحدة تستهدف الشرق الأوسط لأنها "تخشى صحوة إسلامية في المنطقة".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ مايو عندما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات بعد انسحابه من اتفاق نووي بين إيران وست قوى عالمية.

وقال خامنئي على موقعه الالكتروني "القوى العالمية بزعامة أمريكا أبدت اهتمامها بالشرق الأوسط بسبب الصحوة الإسلامية في المنطقة. إنهم يخشون صحوة الدول الإسلامية، بسبب الصفعات التي تلقوها أينما انتشر الإسلام في قلوب الناس".

وأضاف "لماذا ينحاز الحكام الإسلاميون لأمريكا في جرائمهم ضد فلسطين والشعب اليمني؟ يجب أن يكونوا على ثقة من أنهم سيهزمون".

ونقل الموقع هذه التصريحات عن كلمة ألقاها خامنئي أمام مسؤولين إيرانيين وشخصيات إسلامية أجنبية حضرت مؤتمرا إسلاميا دوليا في طهران.

وتتنافس إيران والسعودية على النفوذ في المنطقة وتدعم كل منهما أطرافا مختلفة في حربي سوريا واليمن وقوى سياسية مختلفة في العراق ولبنان.