قوى عاملة النواب توافق على إنشاء نقابة للمهن النفسية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أصحاب مشروع نقابة المهن النفسية: 100 ألف أخصائى نفسى بلا نقابة تدافع عنهم وتحمي حقوقم.. وهذه الفئة تؤثر بشكل فعال فى المجتمع ويتواجدون فى مختلف القطاعات بالدولة

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، حالة من الجدال إثر مناقشة مشروعي قانون مقدمين من النائبة هبة هجرس و60 نائبا، والنائب أحمد على إبراهيم، و60 نائبا، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، والذي وافقت عليه اللجنة برئاسة النائب جبالى المراغى، من حيث المبدأ، إذ أكدت مقدمة المشروع، أن أصحاب المهن النفسية ظلوا 60 عاما يسعون لإنشاء نقابة لهم، ويوجد 100 ألف أخصائى نفسى بلا نقابة تدافع عنهم، وهذه الفئة تؤثر بشكل فعال فى المجتمع، ووجود نقابة لهم يحمى البلاد من المدعين وتمثيلها فى المحافل الدولية

وأضافت النائبة هبة هجرس، أن فئة الأخصائيين النفسيين، تؤثر بشكل فعال فى المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة ومساهمتهم فى العمل مع الأطباء النفسيين، موضحة أن فريق العلاج النفسى مكون من أخصائيين وفئات مختلفة، وأن الغرض من النقابة فصل النفسيين عن الاجتماعيين، مشيرة إلى أن الأخصائى الاجتماعى لا يستطيع أن

وأضافت النائبة هبة هجرس، أن فئة الأخصائيين النفسيين، تؤثر بشكل فعال فى المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة ومساهمتهم فى العمل مع الأطباء النفسيين، موضحة أن فريق العلاج النفسى مكون من أخصائيين وفئات مختلفة، وأن الغرض من النقابة فصل النفسيين عن الاجتماعيين، مشيرة إلى أن الأخصائى الاجتماعى لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، على عكس الأخصائى النفسى خريج كلية الاداب قسم علم النفس. وقال النائب أحمد على إبراهيم، إن الغرض من مشروع القانون، أن هناك العديد من خريجى أقسام علم النفس بالكليات المختلفة هم أخصائيين نفسيين يعملون فى مختلف القطاعات، فى التعليم يعمل اخصائى نفسى، وفى الصحة أخصائى نفسى، والطبيب النفسى لا يستطيع منح علاج إلا بتشخيص الأخصائى النفسى، ورغم أهمية هذه المهنة، إلا أن ممتهنيها ليس لهم نقابة تمثلهم وتعبر عنهم وتحمى حقوقهم، رغم أن عددهم يتجاوز 100 ألف ويتواجدون فى مختلف القطاعات بالدولة.

واعترضت نقابة المهن الاجتماعية، على مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية، حيث أكد الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل نقابة المهن الاجتماعية والقائم بأعمال النقيب، رفض مشروع القانون، مطالبا بتعديل قانون مزاولة المهنة.

وقال وكيل نقابة المهن الاجتماعية، إن نقابته تضم 3 مهن (خريجى الخدمة الاجتماعية، وآداب علم نفس، وعلم اجتماع)، ولم يفرق القانون بين خريجى التخصصات الثلاثة، متابعا: "عندنا 400 ألف عضو، وهذا المشروع يضعف نقابة قائمة وقوية ولم يأت بجديد، ولو عدلنا قانون نقابة المهن الاجتماعية يكون أفضل، ونضيف فيه ما نشاء» وتابع: "أنا لست ضد الزملاء فى علم النفس، إيمانا منا فى النقابة أنها تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، خدمة اجتماعية وعلم نفس وعلم اجتماع، ومشكلتنا فى قانون مزاولة المهنة، لذا أرجو من مجلس النواب وضع أولوية لهذا القانون لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومواجهة عيادات (بير السلم) التى تعمل فى مجال العلاج النفسى بدون تراخيص أو ضوابط".

وأكدتالمستشارة سارة عدلى حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك نقابة قائمة بالفعل، وأنه لوكان الغرض إنشاء نقابة لهذه الفئة يعدل قانون نقابة المهن الاجتماعية، وإذا تم إزالة الإشكالية الدستورية المتعلقة بعدم وجود أكثر من نقابة لنفس المهنة وخريجيها، ومراعاة المراكز القانونية المتكونة، فلا اعتراض على مشروع القانون.

من جانبه، قال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى: "الوزارة ليست معترضة على مشروع القانون، فعمل الأخصائى النفسى مختلف عن عمل الأخصائى الاجتماعى".

كما أكدت ممثل وزارة الصحة أمنية عبد المقصود، أمين الصحة النفسية، موافقة الوزارة على مشروع القانون، وقالت: "نوجه الشكر للنائبة هبة هجرس، على تقديمها لمشروع القانون، وهناك حاجة لإنشاء هذه النقابة"، موضحة أنهم لهم بعض الملاحظات على بعض مواد مشروع القانون.

فيما، قال خالد محمود ممثل وزارة المالية،مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إنه من حيث المبدأ هناك موافقة، وأن الوزارة لها ملاحظات على مادة الإعفاء من الضرائب.

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