هل يغير فوز الديمقراطيين سياسات مكافحة الإرهاب؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تشكل حوادث العنف من جانب تيار اليمين المتطرف في بريطانيا أولوية في النقاش داخل دوائر الكونجرس وكذلك إعادة النظر في النشاط العسكري الأمريكي بالخارج

أسفرت انتخابات التجديد النصفي فى الكونجرس عن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي بالانتخابات النصفية 2018، ما سينعكس بالضرورة على تصدر بعض الملفات والقضايا فى المداولات الفترة المقبلة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والسياسية الخارجية، ويرسم هذا التقرير صورة شاملة عن أبرز القضايا المتقاطعة مع ملف مكافحة الإرهاب، والتي تشير التوقعات إلى تدخلات نافذة للجناح الديمقراطي لهذه القضايا التي لم تأخذ اهتماما كافيا في ظل سيطرة التيار الجمهوري.

إرهاب اليمين المتطرفتشكل حوادث العنف من جانب تيار اليمين المتطرف أولوية في النقاش داخل دوائر الكونجرس، خاصة في ظل تنامي هذه الوقائع خلال الشهور الأخيرة كإرسال 14 طردا مفخخا إلى الرئيس السابق باراك أوباما، وبعض من أعضاء الحزب الديمقراطي، ومكاتب قناة CNN باعتبارهم أعداء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا

إرهاب اليمين المتطرف

تشكل حوادث العنف من جانب تيار اليمين المتطرف أولوية في النقاش داخل دوائر الكونجرس، خاصة في ظل تنامي هذه الوقائع خلال الشهور الأخيرة كإرسال 14 طردا مفخخا إلى الرئيس السابق باراك أوباما، وبعض من أعضاء الحزب الديمقراطي، ومكاتب قناة CNN باعتبارهم أعداء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن استهداف المعبد اليهودي في نهاية أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 11 جميعهم من اليهود.

ويرى الكثير من المحللين أن جزء أساسي من هذه الأفعال المنافية للقوانين مرتبطة بسياسة تحفيزية وعدائية من جانب ترامب تجاه التيار الديمقراطي، والمهاجرين، وهو ما يظهر دوما في تغريدات منسوبة لحسابه على «تويتر» تحمل نفس ترويجاتهم.

وتشير التوقعات إلى تدخلات تشريعية نافذة محتملة للتيار الديمقراطي تلزم البيت الأبيض بسياسة واضحة وصارمة تجاه هذه القضايا، فضلا عن إسقاط الضوء على أي روابط بين الجماعات المحافظة ووسائل الإعلام وبين هؤلاء المتطرفين.

حروب لا تنتهي

القضية الثانية المتقاطعة مع ملف مُكافحة الإرهاب التي ستأخذ أولوية في أجندة الديمقراطيين داخل الكونجرس هي الحروب التي يدخلها الجيش الأمريكي خارج بلاده، ومناقشة دوافع تنفيذ مهمات عسكرية وتوريط الجيش في مثل هذه الحروب، في ظل الخسائر الكبرى التي نتجت عن مشاركته في كثير من الحروب على رأسها حرب العراق.

ومن المتوقع أن يكون للكونجرس دورا ملزما للبيت الأبيض بعدم تنفيذ أي تدخل عسكري خارج البلاد دون قواعد صارمة وأهداف محددة، حتى لا يتفاجئ أعضاء الكونجرس بوقوع ضحايا من الجيش الأمريكي، كما حدث في النيجر.

أفغانستان وليبيا

أحد هذه المهام الخارجية للقوات الأمريكية التي ستكون محل نظر وتدقيق في مكاسبها وخسائرها من جانب الكونجرس هي أهمية وجود القوات الأمريكية في أفغانستان وليبيا من عدمها، وإعادة النظر في طبيعة أدوارها المرحلة الحالية.

وتتيح السلطات للتيار الديمقراطي في الكونجرس مناقشة أوجه القصور للقوات الأمريكية في البلدين عبر جلسات استماع للمسئولين، واستخدام سلطته في تخصيص الموازنة مقابل اشتراط وجود استراتيجية حقيقية وتطوير سياسات ملموسة.

اليمن

فتحت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كارثة حرب اليمن، وتفاقم المجاعة الإنسانية التي نتجت عنها من جديد، وسط رغبة دولية وبالأخص لدى الكونجرس الأمريكي لتشكيل قوة ضغط نافذة من أجل إنهائها.

ويرى الكثير من أعضاء الكونجرس من التيار الديمقراطي أن استمرار السعودية في حربها في اليمن يرتبط بشكل رئيسي بالمساعدة اللوجستية التي تقدمها الولايات المتحدة لها، وإذا توقفت تلك المساعدة سوف تجد السعودية من الصعب عليها الاستمرار فى الحرب.

وبدت أولى إرهاصات هذا التحول في الموقف الأمريكي من واقع مطالبة الولايات المتحدة بوقف الغارات التي يشنها التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن، فضلا عن دعوة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال وبدء مفاوضات سلام خلال 30 يوما.

كما أعلنت واشنطن عن وقف تزويد طائرات التحالف العربي بالوقود جوا ضمن عملياته في اليمن، وذلك بعد تزايد الانتقادات من جانب أعضاء مجلسي الكونجرس والشيوخ تجاه سياسة السعودية.

ورغم أن تلك الحرب ضرورة بالنسبة للسعودية لحماية الفناء الخلفي لها، إلا أن سيُعيد النظر فى بيع الأسلحة للسعودية بشكل عام، وزيادة المساعدات الإنسانية لليمن.