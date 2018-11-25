انت الان تتابع ضبط 5 طلاب خلال ممارستهم الجنس بجامعة جنوب الوادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٨ م

لم تتوقف حلقات الانهيار الأخلاقي التي طرأت على المجتمع المصري بصورة لافتة للنظر، بأشكال مختلفة وأبطال متنوعين، إذ طلت علينا واقعة جديدة هى الأولى من نوعها بجامعة جنوب الوادي بقنا، حيث ضبط أفراد الأمن بالجامعة، والموظفين الإداريين، طلبة وطالبات أثناء ممارسة الرزيلة، داخل إحدى قاعات المحاضرات، وتم رفع مذكرة للدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، والدكتور أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، تحرير بلاغا لدى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي، يفيد بضبط 3 طلاب وطالبتين، في وضع مخل بالأداب العامة، أثناء ممارستهم الجنس، بإحدي قاعات الجامعة.

وألقي القبض على 3 طلاب وطالبتان، عراه داخل إحدي قاعات الجامعة، اثناء ممارستهم الجنس، وذلك بحسب مصدر داخل جامعة جنوب الوادي، فيما تحرر محضر بقسم شرطة قنا، يحمل رقم 10546 إداري قنا، وتحررت مذكرة موقعة من أفراد الأمن بالجامعة، تم رفعها ضدد الطلبة. وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، لـ"التحرير"، أن