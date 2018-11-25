ضبط 5 طلاب خلال ممارستهم الجنس بجامعة جنوب الوادي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٨ م
لم تتوقف حلقات الانهيار الأخلاقي التي طرأت على المجتمع المصري بصورة لافتة للنظر، بأشكال مختلفة وأبطال متنوعين، إذ طلت علينا واقعة جديدة هى الأولى من نوعها بجامعة جنوب الوادي بقنا، حيث ضبط أفراد الأمن بالجامعة، والموظفين الإداريين، طلبة وطالبات أثناء ممارسة الرزيلة، داخل إحدى قاعات المحاضرات، وتم رفع مذكرة للدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، والدكتور أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، تحرير بلاغا لدى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي، يفيد بضبط 3 طلاب وطالبتين، في وضع مخل بالأداب العامة، أثناء ممارستهم الجنس، بإحدي قاعات الجامعة.
وألقي القبض على 3 طلاب وطالبتان، عراه داخل إحدي قاعات الجامعة، اثناء ممارستهم الجنس، وذلك بحسب مصدر داخل جامعة جنوب الوادي، فيما تحرر محضر بقسم شرطة قنا، يحمل رقم 10546 إداري قنا، وتحررت مذكرة موقعة من أفراد الأمن بالجامعة، تم رفعها ضدد الطلبة. وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، لـ"التحرير"، أن
وألقي القبض على 3 طلاب وطالبتان، عراه داخل إحدي قاعات الجامعة، اثناء ممارستهم الجنس، وذلك بحسب مصدر داخل جامعة جنوب الوادي، فيما تحرر محضر بقسم شرطة قنا، يحمل رقم 10546 إداري قنا، وتحررت مذكرة موقعة من أفراد الأمن بالجامعة، تم رفعها ضدد الطلبة.
وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، لـ"التحرير"، أن إدارة الجامعة تطبق القانون على الجميع، مشددا على أنه لن يتم السماح لأي طالب بالخروج عن النص، وأنه اتخذ قرارا بتحويل الطلاب لمجلس التأديب والتحقيق معهم.
وأشار منصور، إلى أن الأمن الإداري بالجامعة، مهمته الحفاظ على الطلبة والطالبات، وضبط أي حالات خروج عن النص داخل الحرم الجامعي، منوها إلى أن تلك الواقعة لم تحدث من قبل داخل الجامعة، ولن تمر مرور الكرام، ولن تتكرر مرةً أخرى.
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