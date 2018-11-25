«مستقبل وطن» ينظم حملات لمحاربة الإدمان وسط الطلبة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٤ م
نظم حزب مستقبل وطن، أمس السبت، احتفالية بمركز شباب الجزيرة لتكريم الطلبة المتفوقين بجامعتي القاهرة والأزهر، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية بالقاهرة الجديدة. بالإضافة إلى بدء تنظيم حملة تثقيفية بعنوان (بناء العقول لمحاربة المخدرات والإدمان) لطلاب مدارس الزيتون الثانوية، اليوم الأحد ومن المقرر أن تستمر الفاعليات ليوم غد الإثنين. وفي محافظة القليوبية، قام الحزب بتننظم ندوة لمناقشة توصيات منتدى شباب العالم، بمركز خدمات المرأة بمدينة بنها.
كما قام الحزب بتنظيم قافلة طبية بالمحافظة في جميع التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين. ونظّم الحزب ندوة تثقيفية بمقر الحزب في الفيوم، لتوعية السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمخاطر مرض السرطان وفيروس سي، بالإضافة لتنظيم ندوة بعنوان الشباب وبناء الوطن في محافظة المنيا بحضور أكثر
ونظّم الحزب ندوة تثقيفية بمقر الحزب في الفيوم، لتوعية السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمخاطر مرض السرطان وفيروس سي، بالإضافة لتنظيم ندوة بعنوان الشباب وبناء الوطن في محافظة المنيا بحضور أكثر من 100 شخص.
وفي محافظة الوادي الجديد، قام الحزب بتجهيز قافلتين طبيتين بمركز الداخلة لعلاج المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان.
كما اختتمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالشرقية، برئاسة د.محمد سليم، الأمين العام للحزب بالمحافظة، فعاليات احتفالات المولد النبوي الشريف باحتفالية أقيمت بقرية المناصفور بمركز ديرب نجم.
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