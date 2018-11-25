انت الان تتابع «مستقبل وطن» ينظم حملات لمحاربة الإدمان وسط الطلبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٤ م

نظم حزب مستقبل وطن، أمس السبت، احتفالية بمركز شباب الجزيرة لتكريم الطلبة المتفوقين بجامعتي القاهرة والأزهر، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية بالقاهرة الجديدة. بالإضافة إلى بدء تنظيم حملة تثقيفية بعنوان (بناء العقول لمحاربة المخدرات والإدمان) لطلاب مدارس الزيتون الثانوية، اليوم الأحد ومن المقرر أن تستمر الفاعليات ليوم غد الإثنين. وفي محافظة القليوبية، قام الحزب بتننظم ندوة لمناقشة توصيات منتدى شباب العالم، بمركز خدمات المرأة بمدينة بنها.

كما قام الحزب بتنظيم قافلة طبية بالمحافظة في جميع التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين. ونظّم الحزب ندوة تثقيفية بمقر الحزب في الفيوم، لتوعية السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمخاطر مرض السرطان وفيروس سي، بالإضافة لتنظيم ندوة بعنوان الشباب وبناء الوطن في محافظة المنيا بحضور أكثر