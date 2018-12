انت الان تتابع نساء فعلن المستحيل.. بطلة Spider's Web «مخيفة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قدمت السينما كثيرا من الشخصيات النسائية المؤثرة، إيمانًا منها بدور المرأة، وظهرت في بعض الأفلام شخصيات نسائية فاقت بقوتها الذكور، وبات المحيطون بهن يخشونهن.

رغم ندرة الأفلام التي تقوم ببطولتها النساء مقارنة بالرجال في هوليود، فإن هذه النوعية من الأفلام تلقى عادة إعجابًا جماهيريًا وإشادة نقدية، والدليل أفلام مثل Wonder Woman وGone Girl فكلاهما حقق إيرادات ضخمة وأشاد به النقاد بسبب أداء البطلات فيه، والأخير تحديدًا ترشحت عنه روزموند بايك أوسكار أفضل ممثلة، بفضل أدائها القاسي والقوي، الذي أدهش الجمهور وأثار خوفه في نفس الوقت، وهناك 5 أفلام قدمت شخصيات نسائية لا تنسى، تركت بصمة في وجدان المشاهد بسبب قوة الأداء واحترافيته.

1- The Girl in the Spider's Web الجزء الثاني من الفيلم الشهير The Girl with the Dragon Tattoo، وتقوم كلير فوي بدور البطولة في هذا الجزء، مستكملة سلسلة المغامرات وحل الألغاز التي قامت بها روني مارا في الجزء الأول. ويحكي الفيلم عن "ليزابيث سالاندر" مخترقة الكمبيوتر المحترفة التي تتحد مع الصحفي ميكائيل

ويحكي الفيلم عن "ليزابيث سالاندر" مخترقة الكمبيوتر المحترفة التي تتحد مع الصحفي ميكائيل بلومكفست، لحل لغز قضية جديدة، وهذه المرة كل شيء على المحك، فالاثنان واقعان تحت رحمة أعضاء الحكومة الفاسدة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحاربان مخترقي كمبيوتر آخرين.

الفيلم حظى بإشادة جماهيرية لكنه لم يصل لنفس النجاح الذي حققه الجزء الأول، لكن مع استمراره في السينمات حاليًا من المتوقع أن تزداد إيراداته، خاصةً أن أداء البطلة "مخيف"، حسب وصف النقاد. 2- Mad Max: Fury Road 2- Mad Max: Fury Road قدمت الممثلة تشارليز ثيرون واحدًا من أقوى أدوارها في فيلم Mad max، برفقة الممثل البريطاني توم هاردي، ورغم أن الأخير معروف بقوته على الشاشة فسبق أن قدم شخصية "بين" في فيلم Dark Knight Rises، فإن تشارليز منحته منافسة قوية بشخصية أكثر قوة، وهو ما بدا واضحًا على مظهرها أيضًا، متخلية عن أنوثتها وشعرها الأشقر المميز، وبدت برأسها الحليق ووجهها المتأثر بالشمس، شخصية جديدة على جمهورها.

ويحكي الفيلم عن ثورة امرأة ضد حاكم طاغية في عالم فوضوي غير حقيقي، وينضم لثورتها أكثر من سبية أسرهم الطاغية، وبمساعدة سائق غاضب قام بدوره توم هاردي يبحثون معًا عن وطن آمن جديد. 3- Aliens 3- Aliens بعد مرور أكثر من 50 سنة على أول لقاء جمع العالمة "إيلين ريبلي" بالكائن الفضائي المفترس، تفيق "ريبلي" من سباتها لمساعدة مجموعة مدربة من جنود المارينز لمواجهة جديدة مع الكائن الفضائي، لكن الأخير ازداد قوة بعد مرور هذه الأعوام، واستولى على مستعمرة فضائية وبات إنقاذ طفلة صغيرة ومقاومة الكائن الفضائي معًا مهمة ريبلي، فهل نجحت فيها؟!

الفيلم يقدم واحدة من أقوى الشخصيات النسائية إن لم تكن أقواها في رأي كثير من جمهور Aliens المخلصين، وبفضل هذا الدور أصبح العالم يعرف من هي سيجورني ويفر، التي قدمت بعد هذه السلسلة مجموعة مميزة من الأفلام ظهرت فيها بشخصيات بطولية قوية. 4- Underworld 4- Underworld يمتلك مصاصو الدماء قدرات خاصة بالطبع تجعلهم جميعًا يبدون أقوياء ومخيفين، لكن "سيلينا" بإمكانها أن تمنحهم كلهم دروسًا في الشراسة والقوة، ورغم مرور أكثر من 10 أعوام على أول أجزاء السلسلة فإن الممثلة البريطانية كيت بيكينسل ما زالت تتلقى المديح على هذا الدور، كونه بطاقة تعريف الجمهور بها.

ويحكي الفيلم عن مصاصة دماء حفيدة زعيم قبيلته تقع في حب مستذئب وتجد نفسها في صراع لحماية حبيبها من قبيلتها. 5- Million Dollar Babyواحد من أفضل الأفلام في تاريخ السينما، حسب موقع IMDB الأمريكي، ويحكي عن لاعبة ملاكمة مثابرة تقوم بدورها هيلاري سوانك تواجه كثيرا من التحديات بصحبة مدربها (كلينت إيستوود) كي تحقق حلمها وتفوز بالبطولة.

الفيلم فاز بـ4 جوائز أوسكار منها أفضل إخراج لـ"إيستوود" وأفضل ممثلة في دور رئيسي لـ"هيلاري" وأفضل ممثل في دور مساعد لـ"مورجان فريمان". تقدم النساء في الوطن العربي كثيرا من الأدوار القوية، منهن التي تتحدى قواعد المجتمع وتقاليده مثل فيلم وجده للمخرجة هيفا منصور، وأسماء للمخرج عمرو سلامة، أو الكوميدية التي تنافس في عالم الذكور مثل أفلام ياسمين عبد العزيز.



