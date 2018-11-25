انت الان تتابع الرمان سر جمالك.. وداعا للتجاعيد والشعر الضعيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يمكن للرمان تعزيز قدرة الجلد على حماية نفسه من أشعة الشمس، وهذا يمكن أن يكون مفيدا في علاج الكلف، كما أن تناول الرمان يوميا يمكن أن يساعدكِ أيضا في علاج الوردية.

الرمان فاكهة الشتاء الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة، من معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة، كما يطلق عليه الرمانة باللغة الفرنسية، والرمان بالعربية، والأنار في الهندية، ومهما اختلف اسمه إنه في النهاية فاكهة لذيذة ومغذية، ومن المهم الحديث عن تأثير تناول الرمان على صحة الجلد والشعر، حيث تقوي مضادات الأكسدة القوية في الرمان بصيلات الشعر وتحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ومن المعروف أن زيت بذور الرمان علاجًا فعالًا للشعر المتجعد والمتناثر، وفوائده لا تتوقف عن هذا الحد، اعرفي جميع المعلومات بالتفصيل حسبما ذكرها موقع Welcome to StyleCraze.

1- تعزيز صحة الجلد الرمان غني بفيتامين C، وهو غذاء مهم جدا لصحة الجلد، كما أنه معبأ بمضادات الأكسدة التي تعمل بشكل جيد للبشرة عن طريق تأخير علامات الشيخوخة كالتجاعيد، كما يمكنكِ تناول ملعقتين من مسحوق قشور الرمان وإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل، ثم تخلط جيدا لتشكيل عجينة ناعمة، وبعدها ضعيها

1- تعزيز صحة الجلد

الرمان غني بفيتامين C، وهو غذاء مهم جدا لصحة الجلد، كما أنه معبأ بمضادات الأكسدة التي تعمل بشكل جيد للبشرة عن طريق تأخير علامات الشيخوخة كالتجاعيد، كما يمكنكِ تناول ملعقتين من مسحوق قشور الرمان وإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل، ثم تخلط جيدا لتشكيل عجينة ناعمة، وبعدها ضعيها على وجهك ورقبتك واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة، وتخلصي من الماسك بالماء الفاتر. 2- علاج مشكلات الجلد

المواد المضادة للأكسدة في بذور الرمان تساعد على علاج حب الشباب والالتهابات الناتجة عنه، لذا في البداية عليك تحويل البذور إلى مسحوق وأضيفي ملعقة من الكركم وضعيها على الأماكن الموجود بها الحبوب اتركي الخليط 15 دقيقة وبعدها تخلصي منه بالماء البارد. ومن المعروف فعالية زيت بذور الرمان للمساعدة في علاج الأكزيما والصدفية، كما أن أوراق الرمان قد تساعد أيضًا في علاج البهاق، وتقول بعض الأبحاث إن خلط أوراق الرمان المجروش بالماء وشربها يمكن أن يساعد في تخفيف الحالات السابق ذكرها، هنا طرق تقشير الرمان بسهولة. يمكن للرمان أيضا تعزيز قدرة الجلد على حماية نفسه من أشعة الشمس، وهذا يمكن أن يكون مفيدا في علاج الكلف، لذا تناول الرمان يوميا يمكن أن يساعدكِ أيضا في علاج الوردية، وذلك بفضل الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة بالرمان. 3- تحسين صحة الشعر تناول بذور الرمان يمكن أن يساعد في تقوية بصيلات الشعر، لأن البذور، وخاصة الزيت الموجود داخلها يحتوي على أحماض تجعل الشعر قويًا، كما أنه معروف بتحسين الدورة الدموية لوصولها لفروة الشعر وتحفيز نمو الشعر، كما يمكن استخدام هذا الزيت لتنعيم الشعر المجعد وتصفيف الشعر المتجعد والشعر المتموج. 4- مرطب فعال

يحافظ حمض الإيلاجيك الموجود في قشر الرمان بفعالية على الرطوبة في خلايا بشرتك ويحميها من الجفاف، وبالتالي يمنع الجفاف، خاصة إذا كنتي من أصحاب البشرة الجافة التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تلف الجلد. 5- الوقاية من سرطان الجلد

أظهرت أبحاث جديدة مذهلة في مؤتمر الرابطة الأمريكية لأبحاث السرطان أن مستخلصات الرمان تحتوي على عامل وقائي يحارب بداية سرطان الجلد. 6- مكافحة الشيخوخة والتجاعيد

تشير الأبحاث إلى أن مستخلصات قشور الرمان عند استخدامها مع زيت البذور يمكنها تخليق البروكولاجين، وتمنع الإنزيمات التي تكسر الكولاجين وتعزز نمو خلايا الجلد بشكل فعال، مما يؤخر بشكل طبيعي وفعال شيخوخة الجلد والتجاعيد. 7- شعر صحي

تم استخدام مستخلصات قشور الرمان بفعالية لمحاربة تساقط الشعر والجماية من ظهور قشرة الشعر. - ما هي أهم العناصر الغذائية في بذور الرمان؟ - ما هي أهم العناصر الغذائية في بذور الرمان؟ يحتوي كوب واحد فقط من بذور الرمان على 7 جرامات من الألياف و 3 جرامات من البروتين و 24 جراما من السكر و 144 سعر حراري، كما يحتوي أيضًا على 18 جرامًا من فيتامين C و 29 ميكروجرامًا من فيتامين K. تناولي الرمان بالطريقة التي تفضلينها سواء عصير أو كما هو، أو إضافة فاكهة أخرى له، للاستفادة من عناصره الغذائية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمان سر جمالك.. وداعا للتجاعيد والشعر الضعيف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .