«ساب الشغل وفضي للسرمحة مع أصحابه».. هدير جابت أخرها

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ساعدته في التقدم لها وأقنعت والدها بقبوله على حاله.. الزوجة: "عايز يعيش على فلوسي عشان يسهر مع أصدقائه كل يوم".. الزوج "أنا مش عايز أطلقك أنا باحبك وماقدرش أستغنى عنك"

روايات وقصص عديدة تعج بها قاعات محاكم الأسرة، غالبيتها تحمل مأساة كتلك التي تعيشها "هدير" التي أرادت الحصول على حريتها من سجن رجل فقدت معه معنى الحياة. داخل محكمة الأسرة بالزنانيري وقفت "هدير" أمراة ثلاثينية في حزن وحسرة، شاردة ملامحها عن آخرها وقالت الزوجة "إنها تزوجت من عصام منذ أكثر من 15 عامًا وأنها تعرفت عليه أيام الجامعة، حيث كان زميلها، ونشأت بينهما قصة حب دامت طول فترة الدراسة وعقب التخرج انتظرته حتى يعمل ويكون قادرا على شراء شقة وتجهيزها وتوفير مستلزمات الزواج حتى لا يرفضه والدها نظرا لظروفه المادية السيئة".

وتضيف "كنت أرفض كل عريس يطرق الباب بحجة أنني لست مستعدة للزواج في الوقت الحالي حتى أتيح لزميل الجامعة أن يأتي لخطبتي ويصبح جاهزا وبالفعل تقدم لي ورغم ظروفه المادية وما كان يعانيه من أقساط وديون حاولت أن أقنع والدي حتى وافق على خطبتنا فكنت أسعد إنسان في الدنيا". خلال أشهر قليلة، تمت خطبة الشابين في حفل

وتضيف "كنت أرفض كل عريس يطرق الباب بحجة أنني لست مستعدة للزواج في الوقت الحالي حتى أتيح لزميل الجامعة أن يأتي لخطبتي ويصبح جاهزا وبالفعل تقدم لي ورغم ظروفه المادية وما كان يعانيه من أقساط وديون حاولت أن أقنع والدي حتى وافق على خطبتنا فكنت أسعد إنسان في الدنيا". خلال أشهر قليلة، تمت خطبة الشابين في حفل عائلي بهيج، وحظي "العريس" بإعجاب الحضور وخاصة أقاربها لوسامة وجهه، فرغم أن والدها كان يرفض زواجها منه بسبب ظروفه المادية في البداية إلا أنه وافق بعد محاولاتها الكثيرة لإقناعه. أكملت "هدير" حديثها "في أول سنة من الزواج كان يعاملني جيدا وكنت أتحمل معه ظروفه المادية وديونه، فطلبت منه أن أنزل للعمل لكي أساعده في تسديد أي ديون عليه بسبب تراكمها عليه أثناء تجهيز مستلزمات الزواج حتى نعيش في راحة بال بلا ديون فجاءت لي فرصة عمل في إحدى شركات الاستيراد والتصدير لكوني خريجة كلية تجارة" . وأوضحت: «تحملت الكثير ونزلت للعمل لمساعدته وبعد سنة من الزواج أنعم الله علينا بـ"أحمد" ثم "رودي" فكانا كل حياتنا نعمل ونتحمل قسوة الحياة من أجلهما ومن أجل إسعادهما وتوفير طلباتهما". هدير أشاحت عن وجهها خصلات شعر ارتخت على جبينها خلسة وأضافت "عقب مرور عدة سنوات من الزواج بدأت معاملته لي تتغير حتى انقلبت للنقيض من حب وسعادة وتقدير لها عما فعلته من أجل المساعدة في توفير نفقات الحياة ووقوفها بجانبه في بداية خطبتهما حتى يوافق عليه والداها، إلى التجاهل والاستهتار والإهانة". وأكملت "بدأ في الكسل عن العمل معتمدا عليّ في توفير نفقات المعيشة ومصاريف الأطفال واتجه إلى السهر ليلا مع أصحابه فتحول من شخص يسعى إلى بناء عش زوجية وإسعاد طفليه إلى رجل كل همه في الحياة هو السهر مع أصدقائه يتناولون الخمر ويأتي في الليل (سكران)". وأضافت "أحاول إخفاء أطفالي عما يحدث فلا أريد أن يتم تشويه صورة والدهم أمامهم ولكن طفح الكيل منه وصل إلى أنه يأتي البيت وهو سكران كل يوم، فطلبت منه الابتعاد عن هذا الطريق والانتباه إلى بيته والزوجة التي تعبت معه كثيرا حتى يوافق والدها على زواجهما". "حاولت أن أفعل كل شيء من أجله فأردت أن أخبر أهله بما يفعله محاولة نصحه وإبعاده عن أصحاب السوء ولكنه لم يهتم بحديثهم".. هكذا أضافت في الحديث. هدير استفاضت في شرح قصتها "بدأ يطلب فلوس أكثر في كل مرة ليصرف على ملذاته والسهر مع أصدقائه وعندما كنت أرفض يقوم بالتعدي عليّ بالضرب والسب أمام الأطفال لم يراع ما فعلت من أجله". وطلبت الزوجة الطلاق أكثر من مرة، لكن طلبها دائما ما يقابل بالرفض الشديد: "مش هاطلقك، أنا باحبك وإنت وقفتي جنبي في محنتي ماقدرش أسيبك وعايزك تفضلي جنبي طوال العمر عشان خاطر أحمد ورودي" ولكن لم أعد أهتم بحديثه فهو كلام فاضي لكي لا أترك البيت". واسترسلت الزوجة في الكلام "أصررت على الطلاق لأن زوجي لم يتغير أبدا ويرجع عصام اللي أنا حبيته وأنا غلطت إني ارتبطت بشخص عديم المسؤولية". وأنهت الحديث في عجالة بأنها قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة بالزنانيري، حيث أقامت دعوى خلع ضد زوجها المستهتر الذي لم يراع الله فيها وأرادت الحصول على حريتها.

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