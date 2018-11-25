انت الان تتابع ماذا بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق البريكست؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد، بعد أكثر من عامين من المفاوضات الغاضبة بين لندن وبقية أوروبا، ماذا بعد ذلك؟

بعد أكثر من عامين من المفاوضات والمناوشات بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، للتوصل إلى اتفاق حول خروج الأخيرة من الاتحاد، وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق "البريكست"، مع الحكومة البريطانية في قمة خاصة اليوم الأحد، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه لن يكون هناك إعادة لأي مفاوضات ذات مغزى حول اتفاق آخر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حالة رفض البرلمان البريطاني ذلك الاتفاق، وهو ما قد يمثل ضربة كبيرة لجهود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للتوصل إلى اتفاق قبل خروج بلادها بشكل من الاتحاد بشكل رسمي في 29 مارس المقبل.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن الصفقة ستأتي بتكاليف كبيرة للجانبين، حيث قال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم يشعرون بأن هذا الاتفاق كان "مأساة". الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، مع القليل من المعارضة بين الطرفين، سيضع بريطانيا في حالة من الفوضى القانونية، حيث يلزمها بمتابعة معظم قواعد

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن الصفقة ستأتي بتكاليف كبيرة للجانبين، حيث قال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم يشعرون بأن هذا الاتفاق كان "مأساة". الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، مع القليل من المعارضة بين الطرفين، سيضع بريطانيا في حالة من الفوضى القانونية، حيث يلزمها بمتابعة معظم قواعد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2020، دون أن تكون عضوا فيه، وسط شكوك حول مستقبل العلاقة. وصرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، "لن يفوز أحد، جميعنا نخسر بسبب مغادرة المملكة المتحدة". «ماي» توجه رسالة للبريطانيين بشأن «البريكست» وبموجب شروط الاتفاق، ستدفع بريطانيا التزاماتها المالية للاتحاد الأوروبي التي تقدر بنحو 50 مليار دولار قبل الانسحاب من الاتحاد بشكل كامل، كما ستلتزم بقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي لسنوات في بعض الأمور، كما يحد الاتفاق من قدراتها على التفاوض على صفقاتها التجارية الخاصة، وهو مطلب رئيسي من قبل مؤيدي "البريكست". وفي المقابل لن تكون لندن ملزمة بالسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي، بالعيش والعمل داخل حدودها، وهو ما تسعى ماي للترويج له كأهم المكاسب لبريطانيا من الاتفاق. إلا أنها ستواجه معركة حامية في مجلس العموم البريطاني من أجل الفوز بموافقة المشرعين على الاتفاق، حيث يجب على البرلمان البريطاني والأوروبي التصديق على الاتفاق قبل أن يصبح ساريًا، ومن المتوقع أن يصوت النواب البريطانيون في الأسبوع الثاني من ديسمبر. بريطانيا تنقسم وتواجه أكبر أزمة بسبب «البريكست» ويرى النواب المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق كان متساهلا للغاية مع الاتحاد، بينما قال المعارضون للبريكست، إنه لا يزال اتفاقا مروعا. ولا تزال رئيسة الوزراء البريطانية تواجه تمردا من نواب حزبها، ولم تحصل بعد على أغلبية برلمانية دعما للاتفاق، وقد أدى تزايد احتمال التصويت ضد الاتفاق، إلى انتشار تكهنات بأن ماي قد تضطر للعودة إلى طاولة المفاوضات. فوفقا للصحافة البريطانية، فإن ما يصل إلى 90 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الذي ترأسه "ماي" قد قالوا إنهم يخططون للتصويت ضد الاتفاق، جنبا إلى جنب مع أعضاء حزب العمال المعارض. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك "خطة بديلة" إذا ما رفض البرلمان البريطاني اتفاقية "البريكست"، أجابت ماي بالنفي، قائلة "لا أعتقد أنه إذا قلت للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق لم يرق للبرلمان، هل يمكن أن نحصل على اتفاق آخر؟ إنهم سيأتون إلينا ويقولون، حسنا، ها هو اتفاق أفضل". أكبر داعمي البريكست يتحولون لمعسكر البقاء في اليورو وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، وأكبر الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا "على حافة خطأ تاريخي"، وأضاف أن الاتفاق الذي قدمته ماي للاتحاد الأوروبي، يمنح كثيرا من القوة لبروكسل. ما الذي سيحدث لاتفاق "البريكست" إذا ما صوت ضده البرلمان البريطاني غير واضح، وقد تحاول الحكومة البريطانية العودة إلى طاولة المفاوضات لتعديل الاتفاق، لكن الزعماء الأوروبيين قالوا إن إمكانية تعديل الاتفاق ضئيلة للغاية، وأضافوا أنه لا يوجد شيء آخر يمكن الحديث عنه، ونصحوا النواب البريطانيين بالموافقة عليه. وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتفاق، الذي جاء بعد عام ونصف من المفاوضات المعقدة، كان "أفضل ما يمكن" وأن الاتحاد الأوروبي "لن يغير موقفه الأساسي"، وأضاف "أعتقد أن البرلمان البريطاني، لأنه برلمان حكيم، سيصدق على هذا الاتفاق".

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق البريكست؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .