الزياني يشيد بالمشاركة الشعبية العالية في الإنتخابات البحرينية

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن اعتزازه بالمشاركة الشعبية العالية في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت أمس في مملكة البحرين والتي وصلت نسبتها إلى ما يقرب 67% ممن يحق لهم التصويت والمدرجين على جداول الانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، بنا، عن الزياني، "إن هذه النسبة العالية من التصويت هي الأكبر في تاريخ البحرين، وتعبر عن الوعي والحس الوطني الرفيع الذي يتمتع به شعب المملكة، وإيمانه الراسخ بواجبه الوطني وحقه الدستوري، وتصميمه على دعم المسيرة الديمقراطية في البلاد".

ونوه بالأجواء الايجابية التي جرت فيها العملية الانتخابية بنجاح كبير، وبكل سلاسة وسهولة ويسر وبشفافة عالية، بفضل الاجراءات والترتيبات المتكاملة التي اتخذتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإعلام واللجنة العليا للانتخابات، وما يتمتع به شعب المملكة من انضباط والتزام تام بالتعليمات، وحس وطني رفيع ، ورغبة صادقة في تلبية نداء الواجب .

وأشار إلى ما شهدته مملكة البحرين من حراك ديمقراطي بدأت تباشيره الخيرة مع انطلاق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه في عام 2001م.