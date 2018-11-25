النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات انه بعد الاطلاع على محاضر اللجان الإشرافية في المحافظات، وتنفيذاً للمادة الثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، فإن النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الدور الأول التي جرت يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 أسفرت عما يلي:

أولا محافظة العاصمة:

الدائرة الأولى: الفائز فيها عادل عبد الرحمن محمد احمد العسومي.

الدائرة الثانية: سوف تجرى الإعادة بين كل من سوسن محمد عبد الرحيم كمال وفيصل حسن عبد الرسول بن رجب.

الدائرة الثالثة: سوف تجرى الإعادة بين كل من ممدوح عباس أحمد الصالح ومهدي عبد الهادي عبد الله محمد شرار.

الدائرة الرابعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من عمار احمد غلوم البناي وعبد الرحمن راشد عبد الرحمن خلف بو مجيد.

الدائرة الخامسة: سوف تجرى الإعادة بين كل من احمد صباح سلمان السلوم وناصر عبد الرضا محمد علي القصير.

الدائرة السادسة: سوف تجرى الإعادة بين كل من معصومه حسن عبد الحسين عبد الرحيم وعلي حسن احمد علي العطيش.

الدائرة السابعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من زينب عبد الأمير خليل ابراهيم وعفاف محمود عدنان الموسوي.

الدائرة الثامنة: سوف تجرى الإعادة بين كل من فاضل عباس علي عيسى السواد والسيد محمد عاشور محمد هاشم حسين.

الدائرة التاسعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من عمار حسين ابراهيم عباس وزهره عيسى حسن علي حرم.

الدائرة العاشرة: سوف تجرى الإعادة بين كل من علي محمد عيسى عبد الله اسحاقي وايمان حسن ابراهيم عبد الله شويطر.

ثانيا محافظة المحرق:

الدائرة الأولى: سوف تجرى الاعادة بين كل من حمد أحمد محمد صالح الكوهجي ومحمد رفيق قاري سعيد الحسيني.

الدائرة الثانية: سوف تجرى الاعادة بين كل من إبراهيم خالد إبراهيم النفيعي وإبراهيم جمعة علي محمد الحمادي.

الدائرة الثالثة: سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد عيسى أحمد عبد الله العباسي ومحمد جاسم راشد العليوي.

الدائرة الرابعة: الفائز هو عيسى عبد الجبار محمود الكوهجي.

الدائرة الخامسة: سوف تجرى الاعادة بين كل من محمود يوسف محمود عبد الله المحمود وخالد صالح أحمد بوعنق.

الدائرة السادسة: الفائز هو هشام أحمد يوسف أحمد العشيري.

الدائرة السابعة: سوف تجرى الاعادة بين كل من عمار سامي علي حسن قمبر ويوسف عبد الغفار عبد الله محمد.

الدائرة الثامنة: سوف تجرى الاعادة بين كل من يوسف أحمد حسن محمد الذوادي وعبد الرحمن علي عبد الرحمن بوعلي.

ثالثا المحافظة الشمالية:

الدائرة الأولى: سوف تجرى الإعادة بين كل من كلثم عبد الكريم جاسم محمد نايم الحايكي وحبيب أحمد علي شبيب.

الدائرة الثانية: الفائز فيها فاطمة عباس قاسم محمد.

الدائرة الثالثة: سوف تجرى الإعادة بين كل من عبد الله ابراهيم مبارك خليل الدوسري وحافظ إبراهيم عبد اللطيف الدوسري.

الدائرة الرابعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من غازي فيصل حسن حسين آل رحمة ونضال إبراهيم يوسف الشوملي.

الدائرة الخامسة: سوف تجرى الإعادة بين كل من أحمد يوسف غلوم عباس علي والسيد فلاح هاشم فلاح عبد الله.

الدائرة السادسة: الفائز هو عبد النبي سلمان أحمد ناصر.

الدائرة السابعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من أحمد يوسف أحمد الدمستاني ومنير إبراهيم أحمد حسن سرور.

الدائرة الثامنة: سوف تجرى الإعادة بين كل من عبد الله خليفة جمعة عبد الكريم الذوادي وعبدالرحمن عبدالله الحميدان النجدي.

الدائرة التاسعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من يوسف زين العابدين محمد زينل وعباس جمعة عباس أحمد محمد العماني.

الدائرة العاشرة: سوف تجرى الإعادة بين كل من محمد اسماعيل عباس احمد العمادي وباسم سلمان محمد سلمان رحمة المالكي.

الدائرة الحادية عشر: سوف تجرى الإعادة بين كل من محمد خليفة عبد الله حسين بوحمود وعلي سالم عبدالله الفضلي.

الدائرة الثانية عشر: سوف تجرى الإعادة بين كل من محمود مكي سلمان إبراهيم البحراني ومريم جميل سعيد علي مدن.

رابعا: المحافظة الجنوبية:

الدائرة الأولى: سوف تجرى الإعادة بين كل من نسرين معروف عمرو معروف وأحمد محمد أحمد سعد العامر.

الدائرة الثانية: سوف تجرى الإعادة بين كل من عيسى علي جمال القاضي ومحمد سلمان محمد صالح الأحمد.

الدائرة الثالثة: الفائز فيها أحمد يوسف عبد القادر محمد الأنصاري.

الدائرة الرابعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من علي أحمد علي زايد ومحمد يوسف محمد المعرفي.

الدائرة الخامسة: الفائز فيها فوزية عبد الله يوسف زينل.

الدائرة السادسة: سوف تجرى الإعادة بين كل من عبد الرزاق عبد الله علي حطاب ومحمد عبد الرحمن درويش علي التتان.

الدائرة السابعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من علي ماجد علي حسن الماجد النعيمي وأحمد سالم محمد سالم التميمي.

الدائرة الثامنة: الفائز هو محمد إبراهيم علي مهنا السيسي البوعينين.

الدائرة التاسعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من نوار عبد الله يوسف محمد عبد الله المطوع وبدر سعود جبر عبد الله الدوسري.

الدائرة العاشرة: الفائز فيها هو عيسى يوسف عبد الله أحمد الدوسري.

واشار معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الى انه بناء على ما تم إعلانه من قبل رؤساء اللجان الإشرافية بشأن نتائج الانتخابات البلدية، وطبقاً للمادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية فإن نتائج الانتخابات البلدية تتضمن التالي :

أولاً: محافظة المحرق:

الدائرة الأولى: سوف تجرى الاعادة بين كل من وحيد محمد أحمد البديد المناعي وعبد الله يوسف عبد الله محمد هلال السهلي.

الدائرة الثانية: الفائز هو حسن فاروق حسن أحمد الدوي.

الدائرة الثالثة: سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد جاسم صالح حمادة وباسم عبد الله علي مجدمي.

الدائرة الرابعة: سوف تجرى الاعادة بين كل من غازي عبد العزيز يوسف جعفر المرباطي وفيصل عبد الرزاق محمد عبد الرحمن العباسي.

الدائرة الخامسة: سوف تجرى الاعادة بين كل من صالح جاسم سلطان جاسم بوهزاع وأنور منصور غانم يحيى الحريري.

الدائرة السادسة: الفائز هو فاضل عباس حسن أحمد العود.

الدائرة السابعة: سوف تجرى الاعادة بين كل من أحمد محمد عبد اللطيف احمد المقهوي وعادل حمد محمد يوسف الجار.

الدائرة الثامنة: الفائز هو عبد العزيز ثامر خليفة هزاع الكعبي.

ثانياً: المحافظة الشمالية:

الدائرة الأولى: سوف تجرى الاعادة بين كل من السيد شبر إبراهيم فاخر الوداعي وياسر علي عبدالعزيز أحمد نصيف.

الدائرة الثانية: الفائز بالتزكية هي بدرية إبراهيم عبد الله محمد عبد الحسين.

الدائرة الثالثة: سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد سعد صالح سعد ميبر الدوسري وأحمد موسى عبد الله عيسى الدوسري.

الدائرة الرابعة: سوف تجرى الاعادة بين كل من لائقة إبراهيم عبدعلي سلمان وفيصل محمد علي عباس شبيب.

الدائرة الخامسة: سوف تجرى الاعادة بين كل من أحمد محمد عبد الله الكوهجي وعيسى عبدعلي سلمان يوسف العصفور.

الدائرة السادسة: سوف تجرى الاعادة بين كل من حسين محمد كاظم حسين العالي وقاسم حسن علي إبراهيم السماهيجي.

الدائرة السابعة: سوف تجرى الاعادة بين كل من زينة جاسم علي جاسم وعلي صالح حسين عبد الله محمد.

الدائرة الثامنة: سوف تجرى الاعادة بين كل من ياسين زين العابدين محمد زينل عبد الله ورامي راشد أحمد عبد الله مبارك الكعبي.

الدائرة التاسعة: سوف تجرى الاعادة بين كل من أحمد محمود منصور أحمد شعبان وعبد الله مبارك بلال مبارك.

الدائرة العاشرة: سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد يوسف محمد راشد الظاعن وناجح عبيد أجهم عنفوص.

الدائرة الحادية عشر: سوف تجرى الاعادة بين كل من أحمد علي راشد المناعي ومحمد حبيب عبد النبي عبد الحسين محمد.

الدائرة الثانية عشر: سوف تجرى الاعادة بين كل من جمال يوسف محمد علي وزينب محمود علي عبد الحسين الدرازي.

ثالثاً: المحافظة الجنوبية:

الدائرة الأولى: سوف تجرى الإعادة بين كل من إيمان حمد حسن عبد الله وجاسم خليفة جاسم حسين بوحمود.

الدائرة الثانية: سوف تجرى الإعادة بين كل من مال الله شاهين مال الله شاهين عبد الله ومحمد عبد الله محمد الخال.

الدائرة الثالثة: سوف تجرى الإعادة بين كل من عبد الله إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم ومحمد محمد عبد الله حسين الرفاعي.

الدائرة الرابعة: سوف تجرى الإعادة بين كل من عمر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وعيسى محمد خالد محمد الغرير.

الدائرة الخامسة: سوف تجرى الإعادة بين كل من عبد اللطيف محمد سلمان محمد وخالد صالح محمد قايد شاجره.

الدائرة السادسة: سوف تجرى الإعادة بين كل من خالد عبد الله راشد عبد الرحيم جناحي وإبراهيم أبوبكر علي محمد.

الدائرة السابعة: الفائز هو عبد الله أحمد إبراهيم بوبشيت.

الدائرة الثامنة: الفائز هو بدر صالح عبد العزيز الدريب التميمي.

الدائرة التاسعة: سوف تجرى الاعادة بين كل من ناصح عايض عساف الدخيل وطلال عتيق بشير إدهام.

الدائرة العاشرة: الفائز بالتزكية هو حزام إبراهيم مفرج الدوسري.

واوضح معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أنه بناءً على ما تقدم، فسوف تجرى انتخابات الإعادة النيابية والبلدية في الدوائر التي تمت الإشارة إليها في يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 بإذن الله تعالى.

ورفع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بهذه المناسبة خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خلفية رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، والى شعب البحرين الوفي العزيز بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018في دورها الأول، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها ما يقارب 67% بالنسبة للانتخابات النيابية وما يقارب 70% للانتخابات البلدية، سائلين المولى سبحانه وتعالى للمملكة دوام التقدم والخير والازدهار، وأن يمد الجميع بعونه لأداء الرسالة وحفظ الأمانة.